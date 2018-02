Desde el micrófono: La percepción en la política, ¿espejismo o realidad?

Fernando Río

Percepción es aquel espejo en el cual observamos la realidad según nuestras propias ambiciones o ilusiones; podemos aferrarnos a ella como un salvoconducto necesario para alcanzar los objetivos a corto y mediano plazo.

La política es el tema en boga y no es para menos, porque muy pronto tendremos una cita con la historia, con el rumbo que queremos darle al país y al estado. La boleta electoral será un cómplice mudo de la esperanza y de los deseos interiorizados.

Las dos fuerzas políticas predominantes de Yucatán, el PRI y el PAN ya mostraron sus cartas principales, aunque éste último, aún tiene que definir a sus precandidatos a diputaciones locales, federales y senadores.

Ambos organismos exhibieron sus respectivas fuerzas estructurales. Mauricio Vila reunió una concurrida militancia en Santa Ana, mientras que Mauricio Sahuí convocó a miles en el símbolo del priismo yucateco, la Casa del Pueblo.

Los dos Mauricios provienen de cimientos diferentes, porque mientras Sahuí tiene un camino sólido en la administración pública, Vila surge de las filas empresariales, atractivo para los votantes, quienes desean ver una mejor economía para sus hogares.

“It’s the economy, stupid (es la economía, estúpido)”, era un eslogan que utilizó Bill Clinton en su campaña presidencial para convencer al pueblo norteamericano que la fortaleza económica sería eje de su gobierno.

La convocatoria y el interés fue tal que notorios personajes de ambos partidos, acompañaron a sus respectivos precandidatos, mezclándose con los nuevos cuadros representativos.

Las primeras planas de los medios informativos dieron cuenta de la inscripción de Víctor Caballero Durán como precandidato del PRI a Mérida, la llamada ‘Joya de la Corona’, tan elusiva para el tricolor en las últimas décadas, pero tan necesaria para consolidar el triunfo en los otros 105 municipios.

Su contraparte será Renán Barrera, figura que ya ha estado en el foco público, y no me refiero a la controversia de las luminarias, porque mientras uno avalan esta decisión, otros la repudian por considerarlo perjudicial para los meridanos.

Al fragor de esta batalla surgen las encuestas de uno u otro lado que nos quieren dejar ver las supuestas ventajas de sus respectivos pre-candidatos, pero única encuesta válida, será la del primero de julio y en ella, participarán más de 1 millón 500 mil yucatecos.

Todas estas estadísticas, ciertas o falsas, nos muestran que existe un gran porcentaje poblacional –casi el 20 por ciento- que está indeciso. Las estructuras son útiles en el campo de batalla, pero es necesario convencerlas con propuestas claras y directas distintas a las que se dirigen al sector que es apolítico.

Maestros, profesionistas y amas de casa cuya espiral de vida transita en sus deberes cotidianos y que no tienen tiempo, interés o ganas de asistir a mítines o reuniones partidistas.

La confianza es la clave y los electores tendrán que decantarse entre continuar el proyecto de gobierno de Rolando Zapata Bello o elegir un nuevo camino para el estado; la diferencia oscila en que el nombre del gobernador no estará físicamente en la boleta.

Recuerdo muy bien que fui el maestro de ceremonias en el cierre de campaña del candidato a la presidencia Francisco Labastida en el estadio Carlos Iturralde Rivero, ante más de 40 mil personas, cuatro veces la capacidad del inmueble, según datos oficiales.

A todas luces impresionantes, estas multitudinarias manifestaciones públicas no tendrán ningún sustento si no se cuenta con el apoyo masivo de la población, de los estudiantes, de los hombres y mujeres sin color, que no son profesionales en la política, pero que acudirán puntualmente, a votar.

Ésta elección no se va a definir en el parque de Santa Ana ni en la Casa del Pueblo, se decidirá en las miles de casillas que se instalarán en todo el estado, la historia nos dice que las campañas se pueden ganar, pero la elección no.