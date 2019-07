Desde el Podium: Ni Machismo ni Feminismo, humanismo

Nada tan apasionante pero a la vez complejo como la conducta humana, donde si bien hay modelos y paradigmas que estudia la psicología, no existen fórmulas “del buen comportamiento” en ninguno de los ámbitos de la actividad humana.

Así a diario se entablan polémicas en las redes sociales y los cafés sobre temas en los que no nos podemos de acuerdo.

Así por ejemplo, una frase o expresión descontextualizada, hiere la sensibilidad de mujeres que defienden de manera exacerbada el Feminismo, que yo también defiendo si hablamos de respetar sus derechos y darles el lugar que merecen en la sociedad.

Valemos igual por nuestra condición humana, deben ser tratadas con respeto, merecen las mismas oportunidades que nosotros, tienen capacidad que se reconoce, en muchos casos más preparación que colegas varones y a lado nuestro luchan por construir una sociedad más justa para todos sus integrantes.

Por supuesto la violencia es inaceptable en su contra, pero también lo es si se trata de un varón.

Rechazo de manera tajante el llamado Machismo en el que el hombre manda y la mujer obedece con sumisión, se le restan méritos y se menosprecian sus capacidades, eso Y no tiene cabida en estos tiempos en los que requerimos armonía, paz y a la vez productividad.

SI queremos ser felices, debemos serlo a su lado.

Tengo madre, esposa, hijas y amigas a las que quiero, respeto e impulso para que se superen, pero tampoco nos enfrentemos en una “guerra de géneros” que ante un piropo (que no grosero o con insinuación sexual) desate respuesta cual si se tratara de una ofensa o manifiesta expresión de superioridad masculina, recientemente tuve oportunidad de conducir DESDE El PODIUM un evento de toma de protesta de una agrupación de mujeres empresarias en la cual muchas damas yucatecas participan en el mundo de la libre empresa, sin descuidar sus responsabilidades familiares y son pilar fundamental de sus hogares, en donde los varones del siglo XXI ya compartimos con ellas lo que implica la educación y cuidado de los hijos y compartir con la pareja (cuando la hay) ratos de esparcimiento y sana convivencia.

Y aquí también es tema de polémica la posibilidad de que dos personas del mismo género contraigan matrimonio civil, lo que me recuerda que hace no muchos años, las mujeres no tenían derecho al voto y en la familia se les educaba para servir al hombre.

Ese concepto retrógrada ya tiende a desaparecer y hay que apresurar su salida, cómo ahora un amplio sector demanda igualdad de DERECHOS como el matrimonio igualitarios, y subrayo que tienen derecho a un documento que formalice su unión que ya existe de hecho, no se trata de dogmas o creencias, no se trate de que usted o yo podamos casarnos con alguien de nuestro mismo género, sino de que quien quiera, pueda hacerlo sin que se le discrimine.

No sé si los diputados yucatecos han estudiado este fenómeno, o han tenido conversaciones con personas que están en el caso, conozco heterosexuales con aberraciones y desviaciones en su conducta que dañan más a la sociedad que una pareja homosexual que a nadie hace mal, trabajan, contribuyen y tienen derecho a ser felices igual que los demás, ser diferentes no define la bondad o maldad de una persona.

Aprendamos a convivir y respetar a los demás, porque nosotros somos los demás de los demás!.