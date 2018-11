Desde el Pódium: Justicia no es venganza

El perdón es una cualidad que enaltece y da Paz a quien lo otorga, perdonar es de Seres Humanos con Principios y Altos valores, digo esto porque nuestro flamante Presidente Electo (yo no voté por él, pero respeto la decisión y su investidura) ha declarado que La Venganza no es lo Suyo y que Otorga el Perdón a Políticos corruptos y supongo también a Empresarios - Si los hubiera, especialmente si están coludidos con el Gobierno--y entonces me pregunto, ¿eso no es Impunidad?

En el plano personal, Andrés Manuel tiene derecho a perdonar a todo aquél que lo hubiere agraviado, pero a los que se han enriquecido a costa del erario, en muchas ocasiones en deterioro de la salud y la Educación y la salud de los Mexicanos, el no aplicar la ley lo convertiría en COMPLICE de sus latrocinios.

Aplicar la Ley con toda la fuerza de las Instituciones No Es Venganza!! Es impartir justicia, es dar a Cada quien lo que merece: Al delincuente castigo y al Ciudadano Servicio.

Sr. Presidente Electo, en unos días Usted rendirá Juramento de Cumplir y Hacer Cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen; Cumpla su Mandato y previo juicio y aportación de pruebas… Sanción para los que resulten culpables de algún delito contra el Estado.

Si la Secretaría de Hacienda no permite que un ciudadano se atrase o incumpla con sus obligaciones fiscales, porqué los delincuentes de cuello blanco disfrutarán de sus Millones mal habidos.

Y no acuso a nadie en particular, pero si estos personajes no existen, entonces explíquenos por favor a quienes se refería como “La Mafia del Poder” y el por qué de esta denominación.

No Clamamos por Venganza, sino por la aplicación del Estado de Derecho, en este caso el agravio es a la Nación, es a la Sociedad y está pide, yo le pido respetuosamente que ejerza sus atribuciones y ordene investigar a fondo cualquier indicio de Corrupción, ayúdenos a creer que vamos por el camino correcto.

El Perdón ya lo otorgará a quien así lo merezca cuando pasemos a otra vida, quien está por arriba de usted.