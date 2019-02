Desde el Pódium: El falso mesías

El otro día recibí una llamada. Era un amigo de algunos años, y quien tras el saludo de cortesía me dijo el siguiente mensaje: Fernando, me gustaría que me regalaras unos minutos, necesito platicarte acerca de un sistema de salud y nutrición muy interesante para ti y tu familia.

Tengo que reconocer que dudé por unos breves instantes, sé hacia donde se dirigía, ya conozco el mensaje de ventas. Este amigo quería proponerme la adquisición de algún producto o servicio de la compañía en la que él apenas ingresaba a trabajar.

Si hubiera sido un completo desconocido, me hubiera excusado y probablemente colgado en ese instante; de por sí todos los días somos acosados por llamadas de bancos, seguros de vida y empresas de telefonía quienes desean ofrecernos grandes promociones y productos milagrosos que cambiarán nuestra existencia.

Vivimos en una sociedad altamente competitiva y costosa. Los precios suben junto con la inflación y la gasolina, obligando a muchos paterfamilias a buscar ya no solamente un empleo, sino a veces hasta dos o tres ocupaciones alternas, esfuerzos de hasta 18 horas diarias.

Las empresas – capitalistas rapaces – en muchos casos buscan jóvenes recién titulados, con experiencia y hasta con vehículo propio, pagándoles 6 mil o 7 mil pesos mensuales, cantidad insuficiente para subsistir dignamente.

Existen otras “organizaciones” dedicadas a engañar a la gente, ofreciendo trabajos como telefonista de cuatro horas y solicitando mínimos requisitos, cuando en realidad te obligan a comprar un paquete de cosméticos para después revenderlos casa por casa.

Se anuncian sin pudor alguno en el periódico y medios digitales, embaucando a miles de personas todos los días, ciudadanos quienes, ante la necesidad y la desesperación requieren de llevar alimento a sus hogares a como dé lugar.

Funcionan bajo esquemas piramidales, estructurados para que el “empleado” consiga a otras personas que hagan lo mismo que él, es un laberinto sin salida donde las pérdidas son mayores que los beneficios.

Son empresas semi-reguladas por las leyes laborales, escudadas bajo la premisa de que cada uno de sus asociados firman un contrato obscuro pero ante la autoridad, legal y vinculatorio. ¿Fraudulento? Quizás no, ¿Inmoral e injusto? A todas luces, lo es.

Auténticos falsos mesías quienes vestidos en trajes y corbatas, guían al rebaño hacia una supuesta prosperidad y riqueza difícil de alcanzar, empleando métodos agresivos de ventas, coerciando la inteligencia de sus clientes y trabajadores bajo factores de estrés (Si no consigues 10 citas en tres días no venderás).

Esta columna va dirigida a todos, especialmente a los muchachos y muchachas de buena lid: no se dejen engañar, cuestionen todo lo que se les proponga. Es factible alcanzar un bienestar económico pero lleva tiempo, esfuerzo, paciencia, capacitación y liderazgo.

No permitan ni pierdan su tiempo en prepararse para una cita si no antes averiguaron las credenciales de una organización o compañía; utilicen el Internet para asesorarse, pregúntenle a sus amigos si conocen a tal empresa.

¿En qué terminó la historia con este amigo que me ofrecía una asesoría de salud y nutrición? Se comunicó conmigo, me ofreció una disculpa y estoy seguro, seguirá buscando esa oportunidad de superación que tantos mexicanos anhelan y añoran.

Los falsos mesías son eso, y sus máscaras pronto caerán.