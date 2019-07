Desafío: Presidentes evasores

Acusa el mandatario en curso a uno de sus predecesores –sin señalarlo directamente como ordena la ley-, por haber sido y ser un evasor fiscal. Las especulaciones se dividen entre quienes observan a calderón y a peña nieto considerando la cercanía cronológica con el actual régimen político, el primero que será menor a seis años desde los de los turbulentos de la década de los treinta del siglo pasado bajo el peso injustificable e indefendible del maximato callista que cesó con la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas quien, a su vez, nos legó el presidencialismo en lugar del caudillaje; y de aquí se agarran algunos contrarrevolucionarios para negar su grandeza.

También, hace unos días, con motivo del aniversario luctuoso del más grande de los mexicanos, Benito Juárez, hubo algunos que resucitaron la antigua polémica sobre los tratados McLane Ocampo acaso para negar la trascendencia de quien salvó a la República y ganó la segunda independencia de México; el famoso tratado nunca fue reconocido ni tuvo vigencia porque el Benemérito cabildeó con los senadores de USA como una estratagema para sorprender y expulsar a las huestes francesas de nuestro territorio lo que se consolidó, además, dos años más tarde, esto es en 1861, con la comunicación estrecha entre dos grandes mandatarios, el propio Juárez y Abraham Lincoln quien sucedió a James Buchanan aquel que conoció el tratado y lo archivó.

Hemos dicho que el presidente, como cualquier otro funcionario público, cuando tenga conocimiento de un delito tiene la OBLIGACIÓN de denunciarlo y no puede escudarse en inmunidad alguna para no hacerlo. Lanzar al viento que un ex presidente evadió el pago de sus impuestos, sin señalarlo en concreto, esto es un señalamiento a medias, es faltar a sus deberes y al principio jurídico que demanda una conducta moral y seria –los principios de su cartilla cuestionada por los jacobinos-, durante sus funciones. No especulaciones, ni chascarrillos, ni motes, ni descalificaciones a priori, ni tampoco acusaciones generalizadas sin sustento como las dirigidas a los periodistas como si todos cojeáramos con la misma pata. ¡Ya basta de desviar la atención de la gran comunidad nacional escondiendo lo esencial!.

Por cierto, ¿y Don Andrés Manuel está libre de pecado? Porque conozco una historia que contradice el juego fiscal. Y es que cuando pretendió cobrar sus exiguas regalías en la editorial Grijalbo no pudo hacerlo en principio porque ¡no tenía registro federal de causantes! Tal lo confirmó el editor Ariel Rosales, editor y admirador de Andrés Manuel, como si fuera simplemente una travesura que no tenía la menor importancia.

La Anécdota. Si de juniors corruptos hablamos ningún mandatario mexicano se salva... excepto aquellos que tienen chicos menores de edad y, por ende, están todavía lejos de seguir los pasos de sus progenitores. Porque, parafraseando el refranero popular, no hay político “próspero” sin la ambición de una mujer detrás. O viceversa.

Entre todos destacan los hijos de Ernesto Zedillo pero, aún más que éstos, los de Vicente Fox quesada quien, por cierto, es impotente, y debió adoptar a sus vástagos. Así las cosas, Cristina es miembro de la secta NXIVM, de tintes sexuales-demoníacos, cuyo representante principal en México es Emiliano Salinas, el hijo del ex presidente del mismo apellido.

Pero también Fox hizo suyos, como hijastros, a los herederos de las muchas faldas de Marta Sahagún:

Manuel Bribiesca, acusado en USA; Jorge Alberto, investigado por tráfico de influencias; y Fernando, candidato frustrado a la alcaldía de Celaya y ex delegado estatal de la SEP además de empresario como sus hermanos.

Todavía no hay quien alcance semejantes cotas, cuando menos en la vida nacional.