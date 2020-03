Desabasto de medicinas en el Sector Salud del Estado

Jorge Domínguez, periodista

PUNTO POR PUNTO

La noticia del desabasto de medicinas en el Sector Salud del país no había causado mella en Quintana Roo. El anuncio de la puesta en marcha del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi), era una esperanza para los quintanarroenses de no quedar en el desamparo para la atención de sus padecimientos.

La titular de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, habría incluso validado la versión de que los hospitales del sector a su cargo tenían el abasto suficiente para atender no solo las enfermedades endémicas de la zona, sino incluso, las propias de pacientes con males crónico degenerativos, entiéndase diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, entre otros.

Pero nos mintió, no hay medicinas para atender a nadie, mucho menos a los que acaban de nacer. La mayoría de las mujeres recién parturientas deben salir con sus hijos en brazos, encomendando a Dios a sus descendientes, ya que no hay vacunas para inocularlos y el peregrinar para obtener las dos primeras dosis que los protejan BCG y la de la hepatitis no hay en ningún hospital del Sector Salud en Quintana Roo.

Quienes tienen las vacunas -el IMSS y el ISSSTE-, las resguardan y racionan exclusivamente para sus derechohabientes. Mientras que hospitales como el “Jesús Kumate Rodríguez” en Cancún, el General de Playa del Carmen y otras clínicas del Sector Salud carecen de estas vacunas; aunque al igual tienen un desabasto de más del 80 por ciento en medicinas e insumos. El fracaso en materia de salud es más que evidente.

Hasta ahora, solo el sector privado en materia de salud mantienen con seguridad las vacunas al “alcance” de la población. La de la BCG a un costo de mil 200 pesos y la de la hepatitis en 900 pesos; es decir dos mil 100 pesos, un costo muy alto sobre todo para quienes menos tienen.

Pero no sólo en el Estado está “enfermo” el Sector Salud, en Cancún entró en terapia intensiva, o más bien, acaso le dolerá alguna muela o requiere de alguna extracción dental, porque el titular de los Servicios Municipales de Salud es un odontólogo, Joaquín Barajas Pérez, un hombre bien intencionado y bonachón, pero que de salud sabe poco…muy poco.

Y se avecina una contingencia por el coronavirus o el nuevo COVID-19, la pregunta es. ¿Estamos realmente listos como dicen las autoridades del Sector Salud en Quintana Roo para enfrentar el mal? ¿Son suficientes dos pisos del Hospital General de Cancún para el número de pacientes que podría haber? ¿Con amalgamas y resinas podremos frenar el virus en Cancún? Al tiempo.

En otro punto…Y comenzó la venta de los “cachitos” de la Lotería Nacional para el sorteo del avión presidencial que el Gobierno Federal llevará al cabo muy pronto, desde luego que el primero en adquirir su boleto fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que en La Mañanera sacó la billetera y adquirió su boleto delante de todos. ¿Cuantos serán los boletos que logren venderse? Esa es la gran incógnita.

