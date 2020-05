Derechos Humanos VS Covid 19

Dra. Dileri Olmedo

Para comprender mejor el siguiente tema nos gustaría comenzar explicando que son los derechos humanos y el por qué son tan importantes. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estos son definidos como el conjunto de prerrogativas o privilegios sustentadas en la dignidad humana mismos que resultan indispensables para el desarrollo de la integridad de una persona, estos no hacen distinción de nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición ya que son inherentes a todos los seres humanos.

Ya que comprendimos un poco sobre los derechos humanos pasemos al siguiente tema, el COVID 19. En las últimas semanas se ha hablado casi únicamente sobre este virus que ha sido propagado en todo el mundo, constantemente nos recuerdan la importancia del lavado de manos, de desinfectar nuestra casa, de no salir a no ser que sea necesario o urgente, se han detenido labores, escuelas, actividades extra curriculares, se han cerrado establecimientos, centros comerciales, ahora podemos ver los parques vacíos y muy pocas calles transitadas, y todo esto ha sido en un intento de evitar la propagación del virus, sin embargo ¿qué pasa con los derechos que tenemos?

Un derecho que ha sido más violentado es el derecho laboral, y es porque se han cerrado tantos establecimientos, los hoteles han recortado personal dando bajas, permisos solidarios, despidos, entre otros, pero ¿quién los protege? Conciliación y Arbitraje esta para esto, estas juntas están para brindar apoyo a aquellos trabajadores cuyos derechos fueron violentados, brindando asesoría y apoyo, inclusive estas juntas es el encargado de dictaminar cuanto es el finiquito, la liquidación y cualquier extra que se debe otorgar al trabajador.

Otro derecho que ha sido violentado es el de intimidad y privacidad ubicado en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”, ya que ha habido estados en donde al tener un paciente con COVID dan a conocer el nombre y domicilio del afectado, mismo que violenta sus derechos.

Para finalizar nos gustaría comentar sobre el derecho que podríamos decir que todos han sido afectados, y es el derecho a la libertad. Actualmente en todo el país se ha declarado una emergencia sanitaria y se implementado la cuarentena, esto quiere decir que nadie debe salir a no ser que sea estrictamente necesario y solo deberá ser por un periodo de tiempo corto, sin embargo está siendo afectado nuestro derecho a la libertad, sin embargo es importante resaltar que aunque esté siendo violentado esto es para salvaguardar un derecho aún mayor, que es el derecho a la vida, y es que si nosotros rompemos el protocolo o no seguimos las instrucciones tenemos posibilidad de contagiarnos, y es posible el que no presentemos síntomas por lo que no solo nos dañaríamos sino que estaríamos siendo el conducto por el cual más personas puedan enfermarse, entonces podríamos decir que nos conviene en cierta forma el que nuestra libertad sea restringida por un periodo de tiempo, o ¿ustedes que opinan respecto a la cuarentena y sus limitaciones?