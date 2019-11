Derecho de sucesión

Empecemos explicando que es la sucesión, es el medio por el cuál una persona se adueña u ocupa en derechos el lugar de otro. Existen dos formas de sucesión; herencia que es sobre todos los bienes del difunto, o legado que son bienes determinados.

La herencia generalmente se hace a familiares, sin embargo puede ser también a personas que no tengan parentesco con el difunto o bien a instituciones públicas o privadas. Cabe mencionar que la herencia no es solo recibir los bienes del difunto, sino que también la persona que lo hereda obtiene los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, como puede suceder con algunas deudas.

Para entender un poco más hablemos sobre el testamento, este es un acto personal y libre, por el cuál una persona capaz (mayor de dieciocho años y que se encuentren en su sano juicio) transmite o dispone de sus bienes y derechos. Esto debe ser hecho mientras la persona que va a dejar los bienes en un testamento siga con vida. Y al igual que existen condiciones para realizar el testamento existen condiciones para la capacidad de heredar, por ejemplo la persona que va a recibir los bienes debe haber sido concebido al tiempo de la muerte del testador, esto en caso de que se trate de un infante; otro factor a considerarse es que la persona a recibir los bienes no debe de haber cometido un delito contra el testador y tampoco puede existir la presunción o duda de influencia contraria a la libertad del testador, es decir, no puede ser manipulado para que deje los bienes a favor de cierto familiar.

Así como vimos sobre la herencia, los legados también tienen varias formas, puede ser legado de cierto bien, por ejemplo solo una casa; puede ser legado de alimentos o educación, en donde el difunto haya dejado cierta cantidad para la persona especificando que se trate de alimentos o de educación; o inclusive puede ser un legado remuneratorio, que significa que es en compensación de un servicio que recibió el testador.

Existen varias condiciones para que un testamento pueda ser viable e inclusive se trata de fomentar la creación de testamentos para evitar largos juicios, peleas familiares, o perdida de bienes. Y para concluir nos gustaría mencionar que en México conocemos como el mes del testamento a Septiembre, donde las notarías ponen en descuento la creación de estos documentos. Debemos tener en cuenta que para crear el testamento se nos pedirá información personal, escrituras públicas de los bienes que se van a dejar por escrito, ya sean casas, terrenos, departamentos, coches, entre otros. En cada caso el notario brindará asesoría y apoyo para realizar el testamento en buena forma.