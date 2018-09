Deporte y algo más: Se acabó lo que se vendía en el Parque Kukulcán

Los Leones de Yucatán no podrán refrendar su título y se despiden de la Temporada 2018, el cual estuvo marcado por un campeonato y una triste eliminación en la serie de playoffs.

Las fieras se marchan con “sabor agridulce” de la campaña cuando la gente esperaba un poco más de ellos en el torneo de otoño, pues traían la estafeta de campeones.

Este nuevo formato que se dividió en dos competencias, el equipo yucateco logró repetir en los dos certámenes el liderato de la zona sur, pero únicamente fue en el primero que mantuvieron el nivel al quedar campeones de la Zona Sur y en la Serie del Rey.

El título obtenido hace unos meses marcó un avance importante para la franquicia que no ganaba desde el 2006. La sequía terminó este año con una final reñida ante los Sultanes de Monterrey.

Sin embargo, en el segundo torneo las cosas no fueron siempre positivas. Los peloteros comenzaron a lesionarse y otros no pudieron jugar como el caso de Jesús “Cacao” Valdez, quien por tramitar su nacionalidad de mexicano los papeles no salieron a tiempo y se quedó fuera.

Otra de las fallas del conjunto de Roberto “Chapo” Vizcarra fue el relevo, el staff no respondió en momentos claves y al final les pasó factura quedando fuera de la segunda campaña de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Alegrías y tristezas, gritos de aliento y desesperación, caras largas y entusiasmadas, fue lo que el ambiente del “rey de los deportes” genero un año más entre los aficionados que disfrutaron de los juegos en el estadio.

El béisbol es así, a veces se da y otras te quita, y como todo deporte siempre habrá un ganador y un perdedor. En Leones cortó una mala racha en cuento a no ganar títulos y falló en refrendar su campeonato, todos son seres humanos y en ocasiones no se puede tener dos glorias, les tocó estar en las miles de la cima y ahora resignarse con la recién eliminación.

Sin duda este deporte sigue mandando en la península yucateca y los aficionados seguirán pagando por ver cada temporada a un equipo valiente y aguerrido que se entregue en el campo.