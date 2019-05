Dengue Político: ¡Se busca oposición!

Requisitos:

· Seria

· Sensata

· Honesta

· Con buenos antecedentes

Informes: Palacio Nacional ¡Urge!

Pues el dengue político se ha Lopezobradorizado a todos los niveles en la vida nacional. De hecho, hay preocupación en algunos sectores, de que pudiera evolucionar a zika o chiconguya.

Hoy se han puesto de moda nuevamente, viejos juegos de salón; los cinco anteriores presidentes juegan al juego de la Oca, por aquello de, cómo evitar caer en la cárcel. Los que más tiran son Fox y Calderón; Zedillo, muy calladito, como tratando de salirse del juego; Peña como que tira, pero no tira, a pesar que todos los jugadores lo animan a que tire primero; Salinas juega vaquita con todos, menos con Zedillo, por conocidas razones.

El presidente López Obrador, se divierte jugando a la perinola con sus opositores; las más de las veces le sale: toma uno, toma dos o toma todo, ocasionalmente, un, pon uno, pero en general va de gane. Sus opositores, otrora campeones del, toma todo, tiran y tiran y ahora solo tiran, pon uno o pon dos. Los más perdedores somos los ciudadanos, pues cuando nos toca nuestro turno, o nos brincan, o el presidente, o los opositores, piden tirar por nosotros. Por desgracia, en cada tirada, invariablemente, nos sale, TODOS PIERDEN.

Solo unos cuantos, muy suertudos, a lo mejor por ser tabasqueños, tiran en una perinola especial, que tiene la opción: hoy no pagas y se cancela tu deuda. Pero y los jugadores de los otros 31 estados ¿Por qué no juegan con las mismas reglas?

Los opositores, solo cuestionan lo que a ellos les interesa: que ¿Por qué ahora si van a pagar impuestos sus patrones? O ¿Por qué quitaron a mi compadre Martínez del IMSS?, y por los ciudadanos ¿Quién pelea o pide explicaciones? Los diputados afines al presidente, bloquean la posibilidad, de que alguien más, que no sea el mismo presidente, de respuestas. Cuando lo cuestionan, lo primero que hace es descalificarlos, exhibiendo la larga cola que pisan, los desarma y su cuestionamiento se convierte en un sórdido aullido en medio del desierto.

Así que, el panorama es, un poder legislativo dominado por la mayoría del presidente donde la oposición simplemente no tiene ni número, ni calidad moral para cuestionar, un poder judicial, descalificado por elitista y un cuarto poder, el periodismo, dominado por “chayotes” o sea acostumbrados a estar colgados de la mata, que pródigamente los alimentaba.Casi es obligada la pregunta: ¿y ahora quien podrá defenderos? No me vayan a contestar, que el Chapulín Colorado.

La verdad es que, tendrán que venir de la misma sociedad, los contrapesos que impidan que el presidente pierda el piso.

Ojalá surjan nuevos periodistas, con la convicción de que, su profesión, es la noble labor de cuestionar, informar con verdad y opinar, sin intereses de por medio, más allá del orgullo de enaltecer su vocación de servicio. De la sociedad civil, deberán surgir nuevas organizaciones, campesinas, populares e intelectuales, que conduzcan los esfuerzos de la población, hacia el anhelado logro del bien común.

¿Utopía o fiebre de dengue?

El Mosquito.