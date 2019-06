Dengue Político: Maestro del Engaño III

En el argot del póker se conoce como: echador, volador, blofero, farolero y otros apelativos que describen su conducta en la mesa, a aquel jugador que suele tener un gran afán de protagonismo, además de una necesidad casi enfermiza por la acción. Es un jugador peligroso, ya que, si obtiene una buena racha de buenas cartas, normalmente acumula gran cantidad de fichas, convirtiéndose con frecuencia en el dominante de la mesa. Participa en casi todas las jugadas, frecuentemente te subirá la apuesta, y son propensos a realizar faroles (expresiones corporales y faciales, que insinúan: “ya les gané”).

Todo esto lo describe Allan Schoomaker, considerado el psiquiatra del póker en su libro “The Psychology of Poker”. Este tipo de jugador Schoomaker lo llama “Loose agressive” que se pudiera traducir como “suelto y agresivo”. Sin embargo, dentro de esta categoría, Schoomaker distingue a un tipo de jugador que le llama “Wild”, que al español se traduce como “Maníaco”, que les va a todas las manos, sube y re sube en cada oportunidad, las más de las veces, sin importarle las cartas que lleva. Dominan los torneos conocidos como “Sin límite”, donde suelen ganar grandes cantidades. Cuando son cazados por otro jugador más sesudo, pueden perderlo todo, y suelen mostrar conductas desquiciadas.

¿Será que este perfil describe a alguien muy conocido mundialmente? ¿Será un tal Mr. Trump este tipo de jugador? ¿Será que México, hoy está sentado a la mesa con un “Wild”?

Afortunadamente, Schoomaker también da una serie de recomendaciones de cómo jugar contra este tipo de jugador “Wild”; como, realizarle también algunos faroles, pero con mucha prudencia, jugarle con confianza, aunque tus cartas tampoco sean muy buenas, y bueno, en fin, toda estrategia que aproveche su fanfarronería.

¡Ah, y algo sumamente importante a tomar en cuenta! ¡Los jugadores “Wild”, normalmente agrupan al resto de los jugadores en su contra!

Yo creo, alguien en el círculo cercano al presidente López Obrador, ha leído a Schoomaker; y si no, debieran hacerlo de inmediato.

Es más que evidente, que lo de los migrantes es tan solo una excusa; Mr. Trump quiere todas las fichas de la mesa, y eso incluye, el petróleo mexicano, y la exclusividad de México como su socio comercial y de nadie más.

México tiene cuarenta y cinco días para que el Sr. Trump vuelva a decir que no fueron cumplidas sus exigencias, sin importar si se haya hecho, todo, mucho, poco o nada. Entre los jugadores que se quieren sentar a la mesa, hay uno llamado China, que Schoomaker describiría como “Tight agressive” o “Apretado agressivo”, que tiene tantas fichas como el “Maníaco”, pero ¡cuidado! ¡También es otro que se quiere quedar con todas las fichas! México tiene que aprender a jugar con mucha inteligencia, y aprender a ser el jugador pequeño con pocas fichas, que no se puede dar el lujo de perder ninguna más, so pena, de tener que levantarse de la mesa.

Por cierto, hay quienes insisten en que parte del rencor de Mr. Trump contra México, proviene de aquella picadura de mosquitou que sufrió en Cancún, cuando se sentó a la mesa con unos “principiantes” y lo dejaron como pollo desplumado. ¿Será que aún padezca los efectos de ese dengue?