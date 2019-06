Dengue Político: Maestro del Engaño II

Dengue Político

Pues vaya que el dengue del Mr. Trump, resultó de los más peligrosos; pues además del delirio bajo el cual, amenazó con imponer aranceles adicionales y progresivos a los productos mexicanos, comenzando con un 5 %, con fecha anunciada para hoy, 10 de junio; se dio el lujo, por sus pistolas, de mezclar asuntos comerciales, con asuntos migratorios y políticos; según él, de acuerdo a los poderes que la constitución redactada por Washington, Jefferson y Franklin, le confieren en asuntos de “Seguridad Nacional”.

Después de su amenazante twitazo, envuelto en fiebre de cólera, más que de dengue, se fue a visitar a la realeza británica, como insinuando, que la carta que le mandó en respuesta, el viejo ganso que gobierna México, le tenía sin cuidado y dejaba abierta la posibilidad de, ni siquiera, instruir a subordinado alguno, a escuchar a los enviados del ganso, y mucho menos negociar con ellos.

Prácticamente, había decretado una inminente recesión económica, para el vecino infiel, que se había atrevido a hacerle “ojitos” a sus enemigos comerciales, los también, “ojitos de alcancía”Desoyendo a sus propios expertos consejeros, se montó en su chivo y lanzó un mensaje al mundo: I don´t give a fuck and I will make America Great again!Finalmente, gracias a su inmensa magnificencia, y que conste; NO por las presiones recibidas, accedió a que los frijoleros fueran recibidos, para ver que tenían que ofrecer, a cambio de su indulgencia. Mientras se seguía dando baños de realeza, no sin desaprovechar la ocasión, para muy a su estilo, llamar “asquerosa” a la esposa del nieto de la reina; a larga distancia, seguía las negociaciones con los desesperados frijoleros. Cuando más se regodeaba, de su maléfico plan, posiblemente cuando tranquilamente dormía en el Air Force 1, de regreso a su feudo, una jugada defensiva y desesperada del ganso le advierte: ¡Jaque Mate!

- “Si me hundes más en la pobreza, ya no podré comprar más tu maíz y tu trigo”

- “Te morirás de hambre”

- “¿Más? Pero tú decides”

- Ey boys, come here. El frijolero dice nos dejará de comprar maíz y trigo.

- Mr. President, we told you. Si empobreces más a tu cliente, el que más sufre al final, es el productor-vendedor, o sea “US”

- Fuck, fuck! Fucking frijolero is going to win, I will have to call a draw, but make sure the whole world believes, I won!

- y ¿cual será the official story, Mr. President?

- Recuerdan los acuerdos ya hechos desde diciembre? Vean que los frijoleros los firmen, y digan a todo mundo, los frijoleros aceptaron mis condiciones; pero, como no confío en ellos, pues luego me salen, con que siempre no pudieron cumplir por falta de recursos; manden tropas a Guatemala y vean ningún centroamericano más cruce a México, estoy a unas semanas de lanzar mi campaña para la reelección, y no quiero sorpresas. De lo demás, yo me encargo con twitazos:

@RealDonaldTrump: Mexico ha accedido, a comprar más granos producidos por nuestros patriotas granjeros. Let´s make America Great Again!....... (no sé con qué dinero, pero comprarán más maíz para sus tortillas, pues no pueden comer solo frijoles)

El ganso, que ya había organizado una protesta, dice la convirtió en un acto de festejo y buena voluntad entre los pueblos. Esperemos, Mr. Trump, en otra recaída de su dengue, no lo tome a pitorreo y conforme se acerque la fecha de inicio de campaña, en otro delirio febril, se le ocurra otra maldad.

El Mosquito.