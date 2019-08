Dengue Político: Los dengues de agosto al costo

Pues tal como ya se había anticipado, los dengues políticos en agosto se están poniendo al costo. Doña Rosario Robles, resultó el primer funcionario del antiguo régimen en pisar la cárcel, aunque por el momento, solo de manera preventiva; gran reacción ha causado el hecho en la opinión pública, ya que, la gran mayoría de los detractores de la 4T, apostaban a que nadie pisaría la cárcel. Y como bien reza el dicho: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar.....”, hoy se comenta también en los medios, la intempestiva visita de José Antonio Meade y José Antonio González Anaya a Palacio Nacional.

Unas versiones apuntan a que se fueron a entrevistar con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera,quien luego negó haberse entrevistado con tales personajes. Entonces, ¿Será que la entrevista fue con Santiago Nieto o el propio presidente López Obrador? ¿Alguno de ellos pudiera ser el próximo?.

Por otro lado, el dengue electoral del PRI, parece fue de orejas y rabo para Alejandro Moreno; pero nuevamente las denuncias de prácticas antidemocráticas apuntan al aún partido tricolor, y recalcamos la palabra “aún”, pues esperamos pronto se imponga la ley electoral y este instituto finalmente sea conminado a dejar de utilizar los colores patrios. En esta ocasión, esas malas prácticas electorales, según acusa la candidata perdedora Ivonne Ortega, se dieron al interior del propio partido, ¿Será? Pues no sabemos, pero los detractores del otrora partido oficial se limitan a citar a la sabiduría popular con el viejo dicho: “Gallina que bebe huevo, aunque le quemen el pico”. Veremos si este supuesto “Nuevo PRI” es capaz de ser oposición seria, o solo serán paleros de alguien, aunque ahora se piensa reemplazarán el azul por el guinda.

Y el dengue también llegó al deporte. Después de la brillante actuación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima Perú, muchos son quienes acusan a la 4T de querer colgarse las medallas que no le corresponden. El pasado lunes 12, con motivo del día internacional de la juventud, el joven Guillermo Ruiz, quien se ostenta como seleccionado nacional de pentatlón, habló frente al senado y pareció dar un convincente discurso de que las medallas no se dieron gracias a ningún gobierno, ni a ningún partido político, ya que el talento y la preparación no son producto de unos meses. Poco le duró el gusto al PAN, que fue el partido que invitó al joven Ruiz a subir a la palestra; ya que se descubrió que este joven no había participado en las justas panamericanas, y que posiblemente pertenecía a ese grupo de atletas que regularmente asistían a las competencias internacionales, sin ser realmente de los mejores, además de ser simpatizante del partido blanquiazul. Y es que en parte el discurso tenía algo de verdad; los ganadores seguramente se han preparado toda la vida y no empezaron en diciembre pasado sus entrenamientos; pero si, debió haber sido una gran motivación de que ahora si hubieran sido seleccionados realmente los mejores y sin favoritismos.

Bueno, para completar una realmente intensa primera quincena de dengues políticos de agosto al costo; solo falta la premiere de los videos prometidos por Lozoya. Si se dan, ¡Válgame Dios! Este dengue de agosto pasará a la historia.