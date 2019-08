Dengue Político: El dengue político hace su agosto… en agosto

Pues inicia agosto y ya se vislumbran altas temperaturas de fiebre de dengue en la política nacional.

Para el día 11, el otrora invencible PRI, elegirá a una nueva dirigencia nacional, y los dos contendientes por la presidencia, son originarios de la península de Yucatán, donde es bien sabido, que el dengue político, es endémico y epidémico. Dos exgobernadores, Ivonne Ortega de Yucatán y Alejandro Moreno de Campeche buscan la presidencia del partido que aún ostenta los colores patrios.

Ambos candidatos, ofrecen regresar al PRI a su acostumbrado papel hegemónico en la política nacional, lo cual se antoja como colosal tarea, dada la maltrecha reputación que hoy ostenta el partido, dada la herencia que le dejaron pasados dirigentes y gobernantes, que ejercieron el poder con resultados poco apreciados por la ciudadanía.

Los opinadores políticos se debaten sobre cuál será el resultado, más allá de quien será el ganador; pues si bien, ambos candidatos ofrecen rescatar al PRI PRI, hay quienes opinan que solamente se trata de definir si seguirán pegados al PAN en el terrorífico PRIAN, o si se convertirán en el PRIMOR como apéndices del nuevo partido hegemónico, MORENA.

Los más románticos, esperamos realmente renazca el verdadero PRI, con su alineación de centro-izquierda y su política liberal de profundo contenido social, para conformar una verdadera oposición crítica y analítica, que mucha falta hace en este momento y que mientras mantengan su contubernio con el conservadurismo, simplemente parece no funciona. Veremos.

Unos días antes, el jueves 8 para ser precisos; Rosario Robles, ex secretaria del gabinete peñista, deberá comparecer ante un juez federal, para responder por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Obviamente asistirá protegida por su correspondiente amparo ya otorgado por otro juez federal. Pero, algo, aún no le cuadra a doña Rosario, pues parece, con ella se está usando una estrategia diferente, ya que no le han sido congeladas sus cuentas bancarias y todo apunta a una sorpresa que bien pudiera terminar al menos en una prisión preventiva. Veremos.

Para completar la trilogía, el prófugo exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ha anunciado la premiere de unos videos, donde ofrece contar con pelos y señales todos los detalles de cómo se dieron las cosas y quienes fueron los verdaderos responsables de todas las acciones ilegales y fraudulentas al interior de la empresa petrolera de todos los mexicanos. Los conocedores, vaticinan como candidatos al Oscar del Fraude Político, a los afamados actores Quique Peña y Luigi Videgaray. Veremos.

Muchos otros dengues políticos pululan alrededor del presidente López Obrador: la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Bonilla en B C, la Ley “Garrote” en Tabasco, así como, sus interminables enredos económicos, como la sombra de “recesión” y el bajo crecimiento económico; su enredo semántico económico entre “ahorros” y sub-ejercicio, y muchos otros dengues a los que no les puede quitar el ojo, como el interminable huachicol, los fraudes a Pemex y a CFE, mantener a raya el incremento de los índices de criminalidad, satisfacer las incesantes demandas del sector empresarial, etc, etc, etc, sin descuidar tampoco a sus propios subordinados que frecuentemente se insubordinan y para completar sus males, Mr. Trump y sus fiebres twitteras sobre migraciones o su famoso muro. ¡vaya colección de dengues!.