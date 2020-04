Dengue Político: El dengue petrolero en tiempos del Coronavirus II

- Órale Mosquito, hoy si muchos mexicanos necesitamos de tu inmensa sabiduría para saber si con el berrinche de Rocío Nahle, México ganó o perdió en este dengue que iniciaron los rusos y los árabes y de camino también le habían alborotado el copete a Mr. Trump.

Mira compañero, yo creo que por mucha controversia que se haya creado con el desplante que Doña Chío les hizo a los amantes del kebab y a los hijos de Putin, la señora hizo muy bien su trabajo pues de vez en cuando los “chicos” le pueden recordar a los “grandes” que no por grandes se pueden ca..er sobre nosotros cuando les plazca.

Pues en democracia tanto vale el voto del chico como el del grande y de camino te digo que muchos encumbrados empresarios mexicanos se debieran pegar esta lección tras las orejas.

Yo creo México se ganó el reconocimiento hasta de aquellos que quisieron pisotearlo, pues no solo se sentó a la mesa a negociar de tú a tú, sin importar que tenía muchas menos fichas, sino que, además les sacó un honroso “tablas”, cuando los otros ya cantaban “jaque mate”.

- Bueno Mosquito, pero para sacar las “tablas”, Don Peje tuvo que recurrir a Mr. Trump para pedir ayuda, y no quedó claro cómo nos la va a cobrar el pelirrojo diabólico, no vaya a ser que luego nos salga más caro el caldo que las albóndigas –

Bueno brother, analicemos los hechos con calma.

Por principio, quien primero agarró el teléfono para llamarle al otro fue Mr. Trump, y no fue por casualidad, sino porque el más interesado en que este dengue se calmara era el inquilino de la White House, pues al ser los gringos los mayores productores y a la vez los mayores consumidores de petróleo del mundo, eran ellos los más afectados de este dengue armado por los camelleros y los domadores de osos.

Y más atrás casi en lo oscurito, los otros instigadores del dengue, los comedores de aloz con palitos se regodeaban mueltos de lisa de cómo Mr. Trump daba tumbos y cada decisión que tomaba con el dengue del petrocoronavirus se daba un tiro en el zapato.

Así que si a alguien le interesaba que este asunto se arreglara era al consorte de doña Melania.

De hecho y sin querer ensalzar de más a Don Peje, yo creo que a quien más nervioso quería poner el taimado viejito con sus irresponsables salidas y sus abrazos era al gringo con pelo de sósquil.

Pero bueno son meras especulaciones.

- Pero Mosquito aun no me contestas mi pregunta, ¿Con qué se va a querer cobrar el primo del Guasón? Hay quien piensa que luego nos va a pedir las na..da baratas perlas de la virgen; o ¿tú crees que de gratis puso por el momento 300 mil barriles de la cuota de México?

Bueno, ya quedamos que quien habló primero fue él, ¿correcto?, y luego seguramente le pidió a Don Peje, que no fuera indisciplinado, pues ya todos los demás piojos, perdón, socios habían aceptado, y Don Peje seguro le contestó – Sí, ellos pueden pero yo no.

Porque justamente estoy tratando de recuperar lo que tenía antes de que tus antecesores nos lo quitaran, no te olvides que tu país ganó mercado a costa de que México perdiera más del 60 % de lo que antes teníamos, pero te ofrezco un trato.

Ponlo tú de mi parte - - ¡Oh Yes! ¿y a cambio de qué, o será que estas muy good? - - No estaré muy good, pero te puede interesar, Tú ahora no necesitas ese petróleo porque tus bodegas están llenas ¿Qué te parece si cuando lo necesites te lo vendo a precio de hoy? - - Interesting, I like it, ¡done! –

- Oye Mosquito, pero ¿qué ma..niobra es esa? –

Muy sencillo compañero, en los mercados financieros se llama “Options” u “Opciones” en el idioma de Cervantes. Aseguras unas mercancías a precio de hoy que está barato y las obtienes en el futuro sin importar a qué precio están en ese momento, que se supone tendría que ser más caro.

México aparentemente en principio, ni gana ni pierde, pero si el acuerdo prospera, sus ingresos se incrementan doblemente hoy.

Obviamente hay que hacer toda una serie de asientos contables, porque no te olvides que además México hoy tiene un seguro que lo protege con un precio garantizado de 49 dólares el barril por todo el 2020, así que separarle un inventario de 300 mil barriles diarios a los gringos a precio de hoy, no debe ser tanto problema.

- Pero si es tan fácil Mosquito, ¿Por qué el gobierno no nos lo explica a todos los mexicanos? –

Como puedes ver, no es tan fácil y si el gobierno se abre, sus detractores tratarán de confundir más a la población inventando interpretaciones más confusas.

Es mejor confiar en que la mayoría le cree al gobierno y confía en que se hizo lo correcto, aunque la contraparte se desgañite pidiendo más explicaciones.

Yo creo Don Peje demostró que ni tan peje y el Coronavirus aun no le llega a mi dengue.