Dengue Político: El dengue del seguro de desempleo

Órale Mosquito te veo un poco triste, no me digas que es porque no salió tu nombre en la lista de beneficiados del seguro de desempleo del gobierno del estado –

No Compañero, yo soy chupa sangre, pero no abusón, mi tristeza es precisamente por la desilusión que me causa mi gente yucateca, de quienes esperaba un ejemplar comportamiento, especialmente en estos momentos tan difíciles.

No concibo que haya tanta falta de empatía, solidaridad y sobre todo honestidad.

No puede ser que ex alcaldes, funcionarios municipales en activo, pequeños empresarios o comerciantes, transportistas y profesionistas seguramente fracasados piensen que su necesidad es mayor que la de un albañil, un limpiabotas, un pintor de brocha gorda, un pepenador o inclusive uno que otro gandalla.

- Pero ya dijo Don Vila que los van a sacar de las listas, así que asunto arreglado –

Ojalá y fuera tan fácil mi amigo, la verdad es que Don Vila y sus funcionarios se pasaron o de inocentes o de insensatos o de incapaces de ser empáticos con los más necesitados.

Tú dime ahora ¿cómo recuperas lo más preciado que es la confianza de la gente? ¿Por qué hacer el proceso de inscripción por internet, cuando cualquiera con un gramo de inteligencia puede darse claramente cuenta de que eso, de entrada, dejaba fuera a la mayoría de la gente necesitada que ni siquiera tiene acceso a esa herramienta tecnológica?.

¿Por qué no ponerle al algoritmo de selección un sencillo filtro que eliminara a todas esas ocupaciones que a lo mejor también sufren por el momento, pero que tienen mejores posibilidades de recuperación?

- Y, ¿se puede hacer eso Mosquito? –

Claro que se puede, y es tan fácil como que las computadoras solo entienden sí o no, así que solo era asunto de programar a la computadora para hacer preguntas simples, por ejemplo: ¿Tiene titulo universitario? Respuesta – SI, ¿Califica? Respuesta – NO.

Otro ejemplo: ¿cuentan en el domicilio con un vehículo motorizado? Respuesta – SI, ¿Califica? Respuesta – NO.

Y así, con unos diez buenos filtros la computadora hacía una excelente chamba sin la necesidad de tener un Comité Evaluador de Rectores Universitarios, a quienes seguramente algún subordinado les prende a diario sus computadoras y que muy probablemente ni se tomaron el trabajo de verificar el procedimiento y menos los resultados.

- Pero ya no estés chiva Mosquito, al menos te llegará tu despensa –

Ojalá y les llegue verdaderamente a los más necesitados y ojalá no se los cobren con fotografías que luego los avergüenzan porque en el pasado, también por necesidad, dejaron que les pintaran su barda con propaganda política de diversos partidos, o como se diría en pelado castellano; si les dan, pero no gratis.

De alguna forma les cobran lo que por derecho les corresponde, al igual que a nuestros hombres del mar y del campo, gracias a quienes comemos todo el año y hoy les tiran migajas porque saben que el hambre supera toda dignidad.

- Uy Mosquito, hoy si estuviste filoso como navaja de peluquero antiguo.

Se ve que tu dengue sigue más potente que diez Coronavirus. –

El Mosquito