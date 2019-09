Dengue Político: Dengue Presupuestario y otros dengues de verdad

Pues el gobierno federal envió ya al congreso, el paquete económico propuesto para el 2020. Rápidamente los analistas empezaron a armar dengues por todos lados; que, si quien saldría ganando, que, si quien saldría perdiendo, que por qué no más dinero para esto, que por qué no más dinero para esto otro.

Aunque es solo una propuesta, hay quienes ya lo dan por hecho, dada la mayoría que Morena y sus aliados tienen en el congreso, así que, los opositores tendrán que conformarse si logran modificar algunos puntos…. y algunas comas.

Pero en realidad no es una mala propuesta, ya que, se prioriza la estabilidad económica del país, se trata de reducir en lo posible, la dependencia del ingreso petrolero, se busca un superávit primario importante y se propone reducir la deuda.

Una premisa básica es la búsqueda del cómo aumentar la recaudación. México se ubica en el grupo de los países, donde la recaudación apenas supera el 10 % del PIB. Y esto, es principalmente debido a la gran cantidad de pobres que no pagan impuestos (porque no tienen lo suficiente y, por ende, no consumen lo suficiente) O sea que, el tremendo desbalance en la distribución del ingreso, provoca una escasa recaudación, ya que los ricos pagan sus impuestos (al menos, así se espera que sea ahora), pero no pueden pagar la parte que le corresponde a los pobres. Solo como referencia, en los países más desarrollados, como los EE UU, la recaudación alcanza niveles del 40 % del PIB, pero ahí, todos contribuyen, porque todos tienen para contribuir.

Seguramente, habrá más dengues y quejas, pero no, porque lo que se propone sea ilógico o injusto; pero sí, porque son aspectos en los que los mexicanos, no estamos acostumbrados a pagar impuestos.

Tal es el caso de las rentas de casas habitación; negocio tradicionalmente manejado en sigilo y con pago en efectivo. Pero, ¿por qué no habría de pagar impuestos quien hace negocio con la renta de un bien inmueble? Si queremos algún día, llegar a ser un país desarrollado, pues más vale, que, empecemos por adoptar las reglas de los países desarrollados.

Otra novedad será el cobro de impuestos a plataformas digitales como Uber, Rappi y AB&B, cosa que agradecerán hoteleros y otros negocios establecidos, y también serán gravadas las ventas por catálogo, también para justicia del comercio organizado.

En fin, cosas novedosas, que en Gringolandia se conocen como “growing paines”, o sea, los dolores del crecimiento.

Pero ya hablando de dengues de verdad, de esos que requieren medicinas orales o inyectadas; los casos de esta enfermedad crecieron en Yucatán 34 % en solo unas semanas, al pasar de 46 a 62 casos reportados. Los gobiernos estatal y federal se tiran la bolita de la responsabilidad de la prevención y la fumigación. La verdad, no sabemos a ciencia cierta, a quien le corresponde; pero no logro recordar ningún vehículo federal, haciendo labores de fumigación en el pasado.

El Mosquito.