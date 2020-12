Delitos Fiscales

Con mucha regularidad escuchamos hablar sobre la evasión fiscal, contrabando y demás cosas.

Todas estas son situaciones que de alguna manera sabemos son ilegales, pero no nos detenemos a reflexionar sobre lo que representan y sus consecuencias jurídicas.

Los delitos Fiscales en el Derecho Penal se clasifican como “Delitos Especiales”, ya que éstos no se encuentran regulados en el Código Penal Federal o en algún otro código penal local o estatal, sino en una ley “Especial” o un Tratado Internacional, según lo establecido en el artículo 6 del Código Penal Federal, que versa del siguiente modo:

“Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero si en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general”.

Esto quiere decir que, a pesar de su naturaleza, estos son investigados por el Ministerio Público y sancionados por el Juez Penal, al igual que los delitos de otra índole; dejando a la autoridad fiscal simplemente como víctima del delito en los procedimientos penales respectivos, siendo totalmente indispensable que esta solicite la persecución del delito por medio de la querella correspondiente.

Aunque la magnitud de la materia fiscal pueda incluir ordenamientos diversos, como todos los que rigen los diversos impuestos que existen, así como la prevención y regulación del uso de recursos de procedencia ilícita, por lo que podríamos asumir que todos los delitos señalados podrían clasificarse como Fiscales, dentro de este artículo sólo nos vamos a referir como Delitos Fiscales a aquellos que el Código Fiscal de la Federación tipifica expresamente.

Es prudente aclarar que los castigos por desobedecer la Ley Fiscal se dividen en 2 categorías:

Las Infracciones: Son aquellas que por su gravedad sólo se castigan con multas u otras sanciones de carácter económico.

Los Delitos: Son aquellos que se castigan únicamente con prisión.

Retomando nuestro tema, tenemos que, dentro de la categoría de los Delitos Fiscales, los que tienen mayor relevancia son:

El Contrabando: Consiste en introducir o extraer cualquier tipo de mercancía de manera ilegal dentro del país, según lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y las sanciones por cometer este delito van de los tres meses a los nueve años de prisión de acuerdo con el artículo 104 del CFF. La Defraudación Fiscal: Esta es la denominación correcta de lo que comúnmente llamamos “Evasión Fiscal”, la cual consiste en no pagar algún impuesto haciendo uso de argucias o aprovechándose de errores de la autoridad fiscal y sus sanciones van de los tres meses a los nueve años de prisión de acuerdo al artículo 108 del CFF. La Falsificación de Facturas: En sí, no es una falsificación como tal, sino que hace referencia a documentos que amparan operaciones que no ocurrieron, se castiga de dos a nueve años de prisión, según lo indica el artículo 113 Bis del CFF. Delitos relacionados con la contabilidad fiscal:

a) “Quién registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos”.

b) Oculte, altere o destruya total o parcialmente los registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales se encuentre obligado a llevar.

c) Determinar pérdidas fiscales con falsedad.

d) Sea responsable de omitir por más de 3 meses la presentación de la declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado o generen en el ejercicio inmediato anterior sujetos a régimen fiscales preferentes.

e) Por sí, o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información confidencial.

f) No cuente con controles volumétricos gasolina, diésel y gas natural.

La pena de los delitos referente a la contabilidad fiscal, será de tres meses a tres años.

Algo muy cierto es que la gran mayoría de la población mexicana no tenemos muy en cuenta los delitos fiscales e incluso a veces hemos llegado a incurrir en uno o más delitos o infracciones de este tipo sin darnos cuenta y creyendo que eso es algo exclusivo de las grandes empresas, sociedades mercantiles y personas de estatus social alto.

Ante todo lo expuesto anteriormente ¿Usted considera que la educación fiscal es necesaria en la población en general? ¿Considera justas las sanciones mencionadas?.

Ya para despedirnos queremos compartirles las siguientes palabras de Miguel Ángel Revilla, economista, profesor, escritor y político español.

“Y no todos los delitos son iguales. No es lo mismo quien roba para comer que quien lo hace teniéndolo todo para tener aún más. Ni es lo mismo el robo privado que el robo público. El trabajador que roba a su empresa, estafa al propietario o propietarios. Quien roba en la administración pública roba a todos. El castigo no debe ser igual”.