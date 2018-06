¡Dejen disfrutar el Mundial!

Llevamos casi una semana desde que la justa mundialista dio inicio, hemos presenciado resultados que ni en nuestros mejores sueños imaginamos… bueno, debo reconocer (y alardear un poco) que desde que supe que el debut de México sería contra Alemania, aposté todo mi reino al Tri.

Ja, ja, ja… no es cierto, no apostaría, pero no me cansaba de decir que la Selección Mexicana de Futbol podría ganarle a los teutones porque al final del día en el terreno de juego son 11 contra 11 y no creo que exista algo que una buena mentalidad pueda impedir.

He sido la mexicana más feliz del mundo desde el domingo… les prometo que la piel chinita y ese sentimiento de “podemos contra todo” no se me ha quitado desde aquel día. Pero como todo en esta vida, los malos comentarios no se han hecho esperar.

Estoy un poco (muy) cansada de que como mexicanos siempre le estemos buscando 3 pies al gato. De los creadores de “escuchar banda o reggaetón te hace inculto” llega el “ver futbol demuestra tu poco intelecto”.

¿Por qué creemos que el ridiculizar a alguien nos hace superiores? ¡Basta! Dejen que cada quien disfrute de lo que le gusta, por supuesto que disfrutar del futbol no me hace menos o más ignorante que aquel que no vio el partido.

Y no, no por estar viendo el futbol no me enteré de la “Privatización del agua”. Entendamos que una cosa no está peleada con la otra y que no deberíamos avergonzarnos de nuestros gustos e incluso, de nuestros placeres culposos.

Dejemos de ofendernos y decirnos cosas feas sólo por nuestros gozos, de verdad, los invito a que no agredan a aquellos que disfrutan el futbol. Claro que todos están en su derecho de expresar lo que les parece o no, sin embargo, no se vale que nos insultemos por ellos.

Dejemos de buscar razones para dividirnos y disfrutemos de aquellas que nos unen y nos enriquecen como nación. Culpamos a los altos mandos de cegarnos, pero creo que eso lo hacemos nosotros.

Un deporte, una película, un libro o una género musical, no define al 100% nuestro intelecto ni nuestro nivel patriótico… creo que esto va más allá de eso, yo seguiré disfrutando del Mundial.





- Twitter e Instagram: @lucruzc