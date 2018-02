Déjalas correr

Esta semana ha sido una de las más complicadas. Lo que me gusta de la vida y de los seres humanos, es que somos personas tan cambiantes, un día estás arriba y otro día estás abajo. Un día estás y al otro no sabes. Como bien me dijo una sabía persona “no tenemos la vida comprada”.

Les platico que mis últimas semanas han consistido en viajes, mudanzas, desvelos, demasiado trabajo y como todo en la vida, esta semana me pasó factura. Es normal, aunque uno siempre aparente que las situaciones no le afectan, el cuerpo siempre nos dirá la verdad.

Entonces, como la semana se iba desarrollando recibía noticia tras noticia, pero nunca esperé recibir dos en específico. Una de ellas, tuvo que ver con la pérdida de un ser querido para uno de mis seres queridos.

Amigos, quedé en shock. No tuve la fortuna de conocer a la persona en cuestión, pero tengo la dicha de pertenecer a su familia y compartir mi vida con uno de ellos. No tengo palabras que le hagan justicia a lo que presencié ese día.

Siempre que de chiquita me preguntaban qué super poder quisiera, nunca sabía qué contestar. Desde hace mucho descubrí, que si pudiera tener uno, sin duda alguna elegiría el don de evitarles a todos las malas noticias, las dolorosas. Esas que nos mueven mar, cielo y tierra.

Sé que es fantasioso, que las malas noticias llegan sólo cuando uno quiere verlas de esta manera, al final del día, la vida se trata de perspectivas. ¿Pero cómo le explica uno al alma que todo va a estar bien? Y fue así, como después de varias semanas acumuladas, me quebré.

Siempre trato de ser muy fuerte, ante las situaciones desafortunadas.

Pero creo que lo mejor que podemos hacer ante tantas noticias, es dejarlo salir. Como se darán cuenta, amo escribir y encuentro en esto una excelente manera de desahogarme.

Sin embargo, esta vez decidí resistir lo más que pudiera, porque quería enfocarme en resolver las cosas y no tirarme al drama, porque como siempre les he dicho, es cuestión de perspectivas. Pero a veces es justo lo que necesitamos, desahogarnos.

De vez en cuando, es justo llorar todo lo que se necesite, dejar que las palabras fluyan (sin herir a los demás, no por desahogarnos dañemos a otros) o escribirlo, dejar fluir todos tus sentimientos, tus miedos y frustraciones, para liberarnos.

Admiro con todo mi corazón a las personas que son lo suficientemente fuertes para ocultar lo que sienten o no dejar que esto les afecte, pero tengo algo que decirles: ¡No tienes que ser fuerte todo el tiempo!

Aunque la sociedad te enseñe que un hombre no llora o que eres una dramática si te quejas todo el tiempo, de vez en siempre, es mejor que dejes correr todos esos sentimientos.