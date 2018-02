Deja de buscarle 3 pies al gato

Siempre me tomo un tiempo considerable en elegir el tema de la columna, la verdad, me encanta hablar mucho y más si es de temas que me han pasado y he aprendido de la situación. En esta ocasión me va tocar hablar de algo que todos hemos vivido.

Creo que todos llegamos a un punto de la vida, en el que explotamos de tantos sentimientos reprimidos y automáticamente nos volvemos en los reyes del vómito verbal, ese punto en el que todo te frustra y ante el comentario más insignificante explotas.Honestamente, yo he vivido bastante tiempo en este lugar… En el que no ves el arcoíris al final de la tormenta y crees que eres el ser más miserable del mundo y en el que consideras que alguna maldición de correos electrónicos no enviados, te está cobrando factura.

En esta ocasión, decidí hablar de esto, porque hace unos días platicaba con alguien y esta persona traía el drama de la vida, porque tuvo una discusión y creía que este era el fin del mundo. Así que para no darle vueltas al asunto, mi solución fue la siguiente. Sé que les voy a sonar la persona más cruel del mundo, pero apliqué la mejor carta que el mundo de la tecnología nos ha brindado, el famoso “VISTO” (inserte sus palomitas azules, que lo confirman), ¿por qué lo hice? Porque estaba haciendo una tormenta en un vaso con agua.

Cuando estamos frustrados o molestos, no razonamos. Te digan lo que digan, te vale y crees que tú eres el único que tiene razón y los demás están muy equivocados. Así que lo mejor que pude hacer, es darle su espacio, esperar a que se calme y hablar con él. Y es que es un tema recurrente, cuando tiene una situación que no puede controlar, se tira al drama, expone su punto de vista y me pide un consejo. Consejo que al final le vale, porque termina haciendo lo que le da su regalada gana.

Así que sólo puedo terminar diciendo: no busquemos ni hagamos problemas donde no los hay, todo tiene solución en esta vida. No nos anticipemos a un problema que ni siquiera ha sucedido, porque sólo existe en nuestra imaginación.



Pd. [email protected] [email protected], te amo… pero deja de hacer dramas existenciales, donde no los hay, perdón por el balcón, ja, ja, ja.