De un error, al desastre

Jossy Zamora/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- El fin de semana pasado tenía una producción en el convivio que hace Tierra de Animales en conmemoración a los peludos para recaudar fondos y conocer un poco sobre este santuario. Estaba muy emocionada porque desde que llegué a Cancún había escuchado del lugar, pero nunca había tenido la oportunidad de ir, y pues qué mejor que conocerlo mientras trabajo, así disfruto el doble mi visita. Tristemente, mi productora me llamó y me dijo que se cancelaba por algo que pasó. Y como las redes sociales hablan más que nada, me metí a su página y pude ver el problema. Fue muy triste ver todo lo que había pasado, no estoy de parte de ninguno de los dos, ya que no estuve ahí , así que no sé lo que sucedió en concreto. Sin embargo, considero que los animales no tienen la culpa, ya que vi que a raíz de esto, mucha gente le retiró su apoyo a Tierra de Animales. Creo que después del problema, es razonable que el presidente de la organización, que golpeó a un estudiante, guarde más compostura ante situaciones o comentarios que le desagraden para futuras ocasiones, también entiendo que fue un mal día para él y lamentablemente reaccionó de una manera muy mala. Pero, si se le retira apoyo a una causa que vive de eso, qué pasaría con los animales. Leyendo un post de un compañero periodista, me hizo entender que los animales podrían sufrir y todo el esfuerzo que ha hecho él con su esposa, se podría ir a la basura sin desaparecer el sufrimiento de los animales. Peor aún, aumentaría ese sufrimiento que Pimentel ha querido evitar, ya que vive para darle una calidad de vida a los mas de 400 animalitos que tiene en el santuario. De esta situación podemos aprender algo: tal vez tengamos mal día, pero es importante aprender a controlarnos, porque de un arranque que dura 5 minutos o hasta menos podremos perder por lo que hemos luchado por años. Y eso está pasando con el santuario. Los invito a que hagamos eco de esta eco-situación y reflexionemos sobre lo que alguien está haciendo por otro ser, y no por defenderlo a él, si no por no dejar a un lado lo que es Tierra de Animales. No es una persona, son más de 400 animales que han sido golpeados, maltratados y abandonados, podemos estar con él o no, pero no hay que darle la espalda a una asociación.

