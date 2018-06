De cabo a rabo: La casa del artista

Recogiendo un sueño largamente acariciado por artistas, promotores culturales e intelectuales, el domingo 3 de junio Mauricio Sahuí Rivero ofreció la apertura de la Casa del Artista, en el marco de la presentación del programa cultural que se propone impulsar durante su gobierno. Asimismo hizo saber que la cultura y las artes estarán en el centro de la convivencia ciudadana, como instrumento para fortalecer el tejido social. Y si la formulación de los ejes que en esta materia pronunciados por Sahuí fueron sugerentes, celebramos sobre todo el hecho de que este candidato mire a los artistas e intelectuales como personas dueñas de una sensibilidad extraordinaria, consagradas a las artes y el pensamiento, al deleite del espíritu y a la generación de ideas, pero por desgracia casi siempre desprovistas de alguna prestación social que los ayude durante el dolor de alguna enfermedad, o cuando los años caen sobre sus hombros y quedan faltos de una mínima pensión para sostenerse.

Esta preocupación por comprender las artes y el pensamiento en la persona de sus protagonistas, en los artistas e intelectuales, y no sólo contemplar la cultura en abstracto, se relaciona con una interesante responsabilidad social que asumiría el Estado, porque de continuar careciéndose de ella, seguirían teniendo actualidad cuando menos dos diálogos y un lamentable suceso, ocurridos en la víspera. Apenas una noche antes del planteamiento que hiciera Sahuí sobre la apertura de la Casa del Artista, tratábamos el mismo tema en un coloquio impulsado por la Red Antropología en Acción, que en voz de las doctoras Ana Elvira Cervera, Eloísa Alcocer, la maestra Fátima Santos y otros, lamentábamos no sólo que se carecía de un lugar digno que se ocupe brindar las atenciones mínimas a los artistas e intelectuales enfermos o en situación de desmamparo, sino que ni siquiera sabemos bien a bien cuántos y quiénes son las personas que viven del sentimiento y la reflexión. Claro está, el tema no era nuevo, puesto que con anterioridad lo había conversado con promotores culturales así como con el recién desaparecido poeta Raúl Cáceres Carenzo y el escultor Reinaldo Bolio, Paccelli. Además, en la práctica, hace un par de meses, el destacadísimo dramaturgo Fernando Muñoz Castillo atravesó un calvario debido a la burocracia hospitalaria que puso en riesgo su vida y que sólo se corrigió gracias a la tenaz intervención de la escritora Paloma Bello, de los familiares de Fernando y otros amigos que insistieron en que Muñoz entrara en fase de recuperación después de una complicada cirugía. ¿Por qué tiene que ocurrirle esto a un dramaturgo e investigador de vanguardia, con premios nacionales y obras de altos vuelos como Fernando Muñoz? ¿Por qué la carencia de justicia con los artistas e intelectuales sigue siendo tema de lamentos y desdenes?

Por estas cosas, y por muchísimas otras que se quedan en el tintero, damos la bienvenida a la propuesta de Mauricio Sahuí Rivero de crear la Casa del Artista. Que no se dude, esta propuesta goza del aplauso unánime de una importante comunidad, diversa y generosa, que acudió a escuchar ésta que sin duda es una buena nueva. En tal sentido salimos satisfechos de la reunión, más sin embargo muchos opinamos que hizo falta acentuar un poco en la cultura el pueblo maya vivo, que es el componente fundamental de la identidad yucateca. Confiamos en que sin dilaciones se incorporará este aspecto vital en los programas de cultura.