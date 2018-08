De cabo a rabo: De toros y poesía

Los malos augurios pueden revertirse con buena voluntad, pues nada es capaz arrebatarnos la esperanza de encontrar tolerancia o afecto al doblar la esquina. Tampoco nada debe quitarnos el derecho de asomar el rostro al ventanal donde, desde niños escuchamos hablar de toros, de ese arte que para algunos resulta sangriento, en tanto que Federico García Lorca se consagraba escribiendo un poema medular acerca de la muerte del sevillano Ignacio Sánchez Mejías, uno de los toreros más destacado de España.

Contra réplicas y objeciones a la tauromaquia, que antaño no existían, García Lorca esperaba hacer comprender con su poesía la belleza épica, pagana y espiritual que hay en la lucha entre el hombre y el toro, entre la razón y la bestialidad, resultando el gran poema: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Pero si la controversia por los toros sobrevino como una respuesta al presunto daño ocasionado sobre un reino animal, sometido indudablemente a variadísimas formas de sufrimiento, no necesariamente taurinas, el enfoque prohibitivo se ha orientado a la fiesta brava en lugares representativos como Cataluña donde la abolición de los toros es una realidad desde 2010. Sin embargo, en la práctica son pocas acciones simultáneas a esta prohibición tendientes a proteger aunque sea a las especies animales en peligro de extinción. Por lo demás, esta impensada posición antitaurina dejo de lado, no sólo la tauromaquia con raigones antiguos en ésa y otras partes de España y del mundo, sino que trató de marchitar una tradición poética y de pensamiento como las expresiones del propio Federico García Lorca cuyas ideas acerca de los toros resumía diciendo: “La corrida en sí, a pesar de sus acompañamientos acrobáticos y espectaculares, es, en realidad un misterio religioso, un rito sacro. Con sus acompañantes o acólitos, el torero es una especie de sacerdote de los tiempos precristianos, pero al que el cristianismo no puede condenar. ¿Qué es lo que representa al toro en la conciencia de los hombres?: la energía primitiva y salvaje, y al mismo tiempo la ultrapotencia fecundadora. Es el bruto con toda su potencia oscura; el macho con toda su fuerza sexual”.

Además de haber descrito con magisterio el dolor causado por la muerte del matador Sánchez Mejías, apuntó en su Elegía:…Por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era…Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta.” García Lorca, a propósito de la fiesta brava siempre sostuvo que el hombre, “…si quiere ser verdaderamente hombre, debe disciplinar y conducir la fuerza con la inteligencia, debe ennoblecer y sublimar el sexo con el amor. Le corresponde matar en sí mismo la animalidad primigenia, vencer el porcentaje de bruto que hay en él. Su antagonista más evidente en su voluntad de purificación, es el toro”. Quizás con la fuerza de la poesía recuperada y las ideas en el meollo del tema se puedan equilibrar los juicios y la tauromaquia continúe por un camino sin malos augurios, con la anhelada tolerancia que tanto falta.