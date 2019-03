DESDE LA TIERRA DEL SOL: Educación

Son las cinco de la mañana con 40 minutos, el llanto de un niño despertó a Anita una adolescente de 14 años, ella habita en la casa de sus abuelos donde viven también dos de sus tíos uno soltero y otro con su esposa y tres hijos, Anita vive ahí con su madre y tres de sus hermanos menores, Anita es la mayor y la encargada de darles de desayunar y atenderlos.

El grito de su abuela la levantó de la hamaca para llevar a su hermanito al baño que quedaba en la parte posterior del patio y que out cierto está lleno de basura. La casa de los abuelos de Anita una casa de tres habitaciones muy modesta una de esas habitaciones es la cocina comedor y sala, las otras dos habitaciones sirven para colgar hamacas y dormir.

La madre de Ana trabajaba con mesera en un restaurante sale ya casi de madrugada así es que en ese momento se encontraba dormida. Anita como muchos niños en nuestro país no tenía papá, el padre los había abandonado hace ya algunos años y no habían vuelto a saber de él así que siendo la mayor ayuda a su madre con sus hermanos. Después de darles un poco de leche con café Ana se vistió y se encaminó hacia la secundaria que queda cerca de la colonia donde habitan y que por cierto es una colonia muy humilde pero desde la casa de Ana podían verse esas grandes residencias lujosas y ostentosas edificadas en lo que fueran los ejidos que pertenecieron los abuelos de Anita y de sus vecinos. Continuamente la abuela de Ana le reclamaba a su abuelo el haber malbaratado los ejidos y haberse gastado todo el dinero en lo que siempre solía hacer el abuelo... en alcohol y en las fiestas como decía la abuela .Ahora uno de los tíos era jardinero de una de esas hermosas casas pero ese era un cuento que continuamente se decía en la casa de Anita

Ella retrasada para la escuela se apresuró y cruzó la calle para subir a la escarpa, volteó y miró los jardines de su escuela una escuela que más bien parecía abandonada con basura, bancas viejas maderas metal cubetas y muchos otros trebejos que año tras año se acumulaban en la parte posterior de lo que eran los jardines de su secundaria. Corriendo dio vuelta a la esquina y entró , cruzando la puerta principal dando a las 7:00 a.m., sonó la chicharra y revisando una bolsa de su pants, se dio cuenta de que sólo había 10 pesos que podían alcanzarle para tomar un agua de sabor.

El día anterior había faltado Ana a la escuela porque el domingo hubo fiesta en su casa, a Ana no le agradaban las fiestas en la casa de sus abuelos ya que siempre terminaban alcoholizados todos los hombres claro excepto los niños.

El abuelo sus tíos los primos y amigos. La fiesta que comenzaba con algarabía y comida se iba degradando cada vez más a medida que las caguamas se consumían y casi siempre terminaban en disputas, trifulcas regaños. Para Ana en realidad era en ocasiones insoportable vivir ahí, en casa de sus abuelos porque volviendo a estas fiestas que a ella le tenían ya bastante harta ya que en varias ocasiones uno de sus tíos muy tomado iba y la tocaba cuando ya estaba dormida en la hamaca o alguno de sus primos mayores o alguno que otro amigo ya muy bebido. Ana no podía decirle nada de esto a su madre entonces causaría problemas quizá y sus abuelos la correrían y entonces adonde irían a vivir... Todo esto estaba en la mente de Anita en clases ya que la primera hora tocaba artísticas una clase en donde la maestra casi siempre faltaba y cuando asistía era muy aburrida pues hacían cosas muy insulsas cómo pegar recortes y poner su nombre en una hoja en blanco, realidad esa materia Ana nunca le había entendido ni comprendido no sabía que era en realidad la materia de artísticas y en otras materias los maestros que en su mayoría tenían años en esa escuela daban clases con desgano como si los hubieran obligado a ser maestros, como si no les gustara convivir con adolescentes o como si no supieran nada absolutamente de la materia que impartian, quizá porque habían heredado su plaza o porque le habían comprado todas esas preguntas se las hacía Anita y también sus compañeros, pero el desgano la falta de amor a la vida y el no querer a los adolescentes era algo que también en la casa de Ana existía.

Y así llegó la cuarta hora después del recreo la temperatura a más de 30 °C dentro del salón era insoportable y Ana aprovechó que la maestra la tutora pidiera que llevará unos reportes a las secretarias por supuesto ella se apuntó. A Anita le gustaba ir a las oficinas donde estaban las secretarias y gozar al menos de 10 minutos de aire acondicionado mientras las secretarias que por cierto eran bastantes en esa oficina y casi siempre estaban haciendo nada... mientras una de ellas revisaba los reportes Ana se asomó por la ventana y miró el gran estacionamiento donde los autos algunos nuevos y lujosos de los maestros estaban ahí estacionados ...qué bonitos.. le gustaba ver a Ana los autos e imaginarse manejando uno de ellos y ser maestra y salir de una escuela e ir a otra escuela a dar clases y así tener dos plazas y comprarse vestidos, bolsas y una casa...pero bueno Ana no tenía ningún pariente nadie cercano que hubiera estudiado para maestro y le heredará una plaza y con las expectativas de su familia estaba incluso muy lejano que ella pudiera ser una profesionista . Ya están los reportes! Las palabras de la Secretaría la despertaron de su ensueño y retornó a su salón en el infierno como le llamaba ella y sus compañeros a la temporada de mayo.

Con el estómago vacío y con un agua de tamarindo en la mano y al toque de la chicharra a la 1:00 p.m. Ana salió de la escuela corriendo como todos los días, caminó sobre la escarpa, cruzó la calle y se dirigió a su casa ahí en esa colonia donde las calles no están pavimentadas, donde las pequeñas albarradas dividen a los vecinos unos de otros y donde la esperan sus hermanitos para que Ana los cuide y les prepare su comida. Mañana retornará a la escuela a la Secundaria Federal No., el número no importa.