DESDE El PODIUM: La vida… una factura por pagar

Creo que la muerte de mi Padre hace unos días después de largas y repetidas jornadas de sufrimiento sin queja de su parte, ha despertado en mi amplios espacios de reflexión sobre este fenómeno natural que tanto nos impacta cuando llega a nuestras vidas (Paradójico no?)

Pienso que lo importante no es cuándo ni cómo llegará, sino qué habremos hecho mientras llegaba, es decir que hicimos en vida?

Ayudamos al prójimo? Cuidamos de nuestra familia y de nosotros mismos? Disfrutamos de tiempo de calidad con los amigos? Hicimos buenas obras? Seremos recordados por aquellos con quienes tratamos en vida de manera grata? Tendremos los recursos necesarios para afrontar ese inevitable trago amargo?

En lo que obtengo respuestas a esas y otras interrogantes, pienso que los días que me queden por delante los debo disfrutar al máximo, ya no tengo tiempo que perder en preocupaciones y sufrimientos absurdos, debo emplearme al máximo en ser mejor persona, al menos un poco cada día, cultivar mi mente, espíritu y cuerpo con ejercicio y pensamientos positivos, a librarme de apegos y lastres que no me llevarán a ninguna parte ni me los habré de llevar a donde vaya.

Trataré de no perderme de una buena charla, un buen Café o una copa de Vino antes o después de la jornada de trabajo a la cual me entregaré al máximo, pero ya no caeré en el error de vivir para trabajar, sino trabajar honestamente para Vivir.

He disfrutado, he cometido errores que ya me he perdonado y trato de enmendar, pero me niego a ser rehén de mi pasado, miro hacia adelante, en el camino he conocido a gente maravillosa que me ha dejado lecciones y buenos ratos, esos me los llevaré cuando sea el momento.

También Instituciones que me dieron cobijo y trabajo como la Escuela Modelo y el Tecnológico de Mérida, sin menosprecio alguno de otras tantas en donde aprendí, me esforcé y trabajé. La vida es una y este es nuestro tiempo, aprovechémoslo, hagamos lo Necesario para dejar huella en el camino, ese que se hace al andar, porque a final de cuentas no seremos juzgados por nuestras creencias, sino por nuestras acciones.

Ustedes disculparán la nostalgia, pero la muerte evoca recuerdos y trae pensamientos a la mente, siempre he dicho a mis hijos que en la Vida nada es Gratis, y a la salida o a veces en el trayecto pagamos no con monedas el Don y el Privilegio que hemos tenido de Vivir. La alegría del nacimiento de un hijo o un nieto sólo se compara con el Dolor de ver sufrir y partir a un ser querido.

Me queda Madre, Esposa, Hijos, Amigos y mucha gente a la que aún puedo servir.

Desde luego es también ocasión de dar gracias por tantas reconfortantes palabras, por ofrecimientos de apoyo, entre ellos y de manera especial al Lic. Mauricio Vila Dosal, a todos los que tuvieron algún detalle en esos momentos (sé quiénes son) al periódico La Verdad por permitirme este espacio y a ti por ser mi Amigo.. Amigo Gracias.

Termino con un verso de Sergio Esquivel... Enhorabuena a los que tienen como yo, La buena Suerte en la Mirada de Una Mujer, la Fortuna en el Abrazo de los hijos y la Paz de los Amigos.. USTEDES!