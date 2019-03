DESDE EL PODIUM: Usted, ¿duerme bien?

La Pregunta no sólo obedece a las elevadas temperaturas que prevalecen en la entidad aún en horario nocturno sino a la intensidad de la vida cotidiana y a los múltiples temas que alteran nuestro estado de ánimo y conllevan dificultad para dejarlos de lado a la hora de conciliar el sueño para un descanso reparador.

En principio, el calor nos hace encender los abanicos o incluso los equipos de aire acondicionado, para quienes tienen la posibilidad de tenerlos, y consumir líquidos fríos por lo que hay que abrir en repetidas ocasiones el refrigerador con el consiguiente incremento de consumo de Energía Eléctrica en temporada en que este fluido no cuenta con subsidio gubernamental, por lo tanto la llegada del recibo de “La Luz” nos mantiene en vigilia.

Si Usted como yo tiene un vehículo para trasladarse a su trabajo, cuando la aguja del marcador de gasolina se aproxima a la señal de “Vacío” entonces el corazón late de prisa por saber cuál será el costo de la Gasolina al día en que se encuentre, ya que con lo que ahora lleno el tanque de mi auto, hace unos años llenaba la Despensa de la casa para una semana.

Se va usted igual que yo a desempeñar su trabajo (Por Fortuna Tenemos) y al regreso nos reciben con frases como “Papá ya no hay nada en el Refri” “Tengo que pagar el material que me pidieron en la Escuela” “Se echó a perder la llave del lavabo, vino el plomero y hay que pagarle” “Ya no tengo Ropa, mis camisas están rotas y mis pantalones ya no me vienen” y una larga fila de etcéteras que hacen que el salario se pulverice, eso sin contar alguna llamada o mensaje del banco que le recuerda que hay que pagar en fecha próxima al menos el mínimo establecido por la propia institución financiera.

Lo anterior, es si todo va bien, porque todavía podemos recibir noticias peores como “El niño está enfermo, tiene calentura y no deja de toser, hay que llevarlo al médico que cobra de 600 a 700 pesos la consulta. Pero y el IMSS o el Issste? Ah tienen cita hasta dentro de 6 meses y no tienen la medicina que suele requerir nuestro hijo... Mmm ni hablar, saquemos cita con el Dr. Quiñones, con suerte nos regala algunas muestras médicas.

Oye ya te diste cuenta, son las 10 de la noche, veamos algún noticiero nacional antes de acostarnos, pero espera veamos si los niños ya hicieron la tarea. Juanito dice, no la terminé porque me falta una planilla, Ups y ¿cuánto cuesta? Como $10 pues a revisar las carteras y corre a la papelería.

Por fin, a descansar, pero vamos a oír que dice Denise, o Alatorre, o Ciro. Ya vas.

Y transcuren los minutos entre terribles accidentes, Huachicoleo y otras manifestaciones de la delincuencia de grandes ligas, amén de las complicaciones de la Economía Nacional e Internacional, las tragedias de la Migración, las barbaridades que padecen nuestros hermanos de Venezuela, la verborrea ácida de Mr. Trump y además resulta que cae un Avión en Etiopía y Oh sorpresa, abordo viajaba una Yucateca que trabajaba para la ONU y que ya soñaba con su retorno a terruño tras su jubilación.

Por fin se terminan los programas informativos, nos volteamos, le damos las buenas noches a nuestra pareja y apagamos la tele y la luz.. Hasta mañana!

Pero pasan los minutos y no logramos conciliar el sueño, entonces... Que si un vaso de leche caliente, o algunos intentan con una cerveza o algo de leer hasta que vemos al Mago de los Sueños entrada ya la madrugada.

Al despertar, la sana costumbre de trotar un poco y en el parque un amigo que trabajaba hasta la semana pasada en un corporativo de medios de comunicación me comenta que ya no tiene ese empleo porque hubo recorte de personal por las bajas ventas de espacio y tiempo para publicidad Uff.

Regresó a casa, un regaderazo, desayuno ligero y a darle al nuevo día.

Y al llegar nuevamente la noche le pregunto estimado Lector : Y Usted Puede Dormir?