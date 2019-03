DESDE EL PODIUM: Perfiles

Déjame ver tu currículum…Se solicita Licenciado en Administración de Empresas titulado, con diez años de experiencia…Empresa reconocida internacionalmente requiere Ingeniero Industrial, inútil presentarse sin cédula y título profesional.

Las capacidades, aquellas atribuciones producto y resultado de muchos años transcurridos en las aulas docentes, aquello por lo que nuestros progenitores trabajaron incansablemente…ve a la escuela, nos decían una y otra vez, y serás alguien en la vida.

Ese alguien que nosotros nos imaginábamos cargando un prestigioso maletín siendo abogados, doctores o banqueros, contribuyentes de una sociedad que requiriese nuestros servicios, cuyos frutos serían una estabilidad financiera, económica y familiar.

¿Cubres el perfil? Es la pregunta obligada que en la actualidad se hacen (y te hacen) los especialistas en Recursos Humanos, guiados por los objetivos empresariales o de gobierno, como si un documento fuere el factor indispensable para asegurar la eficiencia y probidad.

Cualquier mexicano o mexicana, al escuchar el nombre de Ana Gabriela Guevara, nos evocará invariablemente a su conquista áurea en las Olimpiadas de Atenas, esfuerzo inexorable que la llevó a lo más alto de la gloria deportiva, campeona, plusmarquista, la mejor del mundo en el atletismo.

Deportista por más de tres décadas, si alguien sabe del tema en lo interior y lo exterior es la sonorense, cuenta entonces con el perfil idóneo para liderar algún área deportiva; sin embargo, su nominación como Directora General del Consejo Nacional del Deporte tuvo una limitante: no cuenta con título ni cédula profesional.

Jenaro Villamil Rodríguez, yucateco y periodista por casi tres décadas, escritor y conductor de programas de corte político fue llamado por el Presidente de la República a dirigir el Sistema Público de Radiodifusiones del Estado Mexicano; sin embargo, su nombramiento tiene también otra limitación: no concluyó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿De qué sirve entonces la experiencia profesional? ¿De mucho, de poco, de nada? He sido conductor, locutor, docente y servidor público por más de cuatro décadas, teniendo la oportunidad y bendición de ser testigo de grandes acontecimientos nacionales e internacionales.

Y sin embargo, nunca transcurrí en alguna institución que me instruyera en el arte de la conducción, la vida me dio una oportunidad y de ahí he hecho una carrera respetable y digna, siempre honrando los valores que distinguen a la profesión.

Sé muy bien que las escuelas son no solamente necesarias sino importantes para el desarrollo personal, pero también lo son el compromiso, la lealtad, el auto-aprendizaje y la actitud para sacar adelante los proyectos y cumplir los sueños.

Alcanzar el éxito no solo se trata de memorizar números o datos biográficos. Igual de importante lo es las ganas así como el interés de hacer una diferencia a nuestro alrededor, ejemplos hay muchos, como un Bill Gates quien jamás terminó la universidad o un Steve Jobs, el fundador de Apple.

Si tienes un sueño, prepárate, si tienes una meta, trabaja por ella, no descanses hasta alcanzar el objetivo. El mejor perfil es cuando al final del camino te sientes satisfecho por decir ¡Si puedo, si pude, misión cumplida!