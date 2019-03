DESDE EL PÓDIUM: A cien días

En política contemporánea, a la entrada de cualquier gobierno o cambio de régimen, los primeros cien días son fundamentales para el resto del mandato constitucional, es aquella ventana de gracia existente entre el liderazgo y a quienes lidera, una bonanza entre el director de la orquesta, la orquesta y el público.

De acuerdo al libro Fuego y Furia del escritor Michael Wolff, el magnate Rupert Murdoch le aconsejaba al presidente Donald Trump, que presentara la mayor cantidad de cambios legales y órdenes ejecutivas durante los primeros cien días, ya que el resto de su gobierno sería contrarrestar a sus críticos y resolver crisis.

Los primeros cien días de gobierno son importantes por dos vertientes: la primera en el sentido de que se establecerá de qué manera el gobernante conducirá al país en los aspectos sociales, económicos y políticos, mientras que la segunda será aprovechar y canalizar los altos niveles de aprobación, resultados de la votación inmediata anterior, aquella que le dio el triunfo al gobernante.

La historia nos demuestra la premisa anterior con los últimos presidentes mexicanos. Felipe Calderón inició una fallida guerra contra el narcotráfico, quien no recuerda aquel evento en donde portó el uniforme militar, mientras que Enrique Peña Nieto impulsó sus reformas de Estado con el fallido – también – Pacto por México.

La estrategia política – gubernamental de Andrés Manuel López Obrador es claramente, reforzar la fortaleza del Estado en todos sentidos, acabar con los antiguos cacicazgos y poderes fácticos que controlaban todo, cambiar de un modelo neoliberal a uno de autodeterminación, sepultar a lo que el llama La Mafia del Poder.

El mejor juez es la historia, pero observamos, desde una crítica constructiva, señales que nos permiten pensar en una gobernanza que no tiene un rumbo direccionado, no está navegando de acuerdo a un plan de trabajo ni parcial ni mucho menos permanente.

Mientras se cancela el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo costo debió ser absorbido por dinero público, se cancelan prerrogativas para las asociaciones civiles, estancias infantiles y existen divergencias en la consolidación de infraestructura nacional, específicamente, la construcción de la refinería en Dos Bocas.

En su carácter de Subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera declaró ante el Financial Times de Londres, que era probable que la refinería no se construyera este año por motivos de no contar con los recursos necesarios, situación que inmediatamente desmintieron tanto Andrés Manuel como Rocío Nahle, Secretaria de Energía.

Estas diferencias causan, inegablemente, incertidumbre en los mercados financieros, las calificadoras internacionales como J.P. Morgan reducen los niveles de confianza internacionales, causando temor entre los inversionistas extranjeros y nacionales.

Por otro lado, la mayoría de Morena en el Senado designa a la esposa de José María Rióboo, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo clave en el Poder Judicial; el presidente niega influencia de su parte con un “Rióboo no es funcionario de gobierno, no hay conflicto de intereses”.

Reitero, nuestro deber ciudadano es siempre apoyar a quienes les delegamos la conducción nacional, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Ellos y ellas tienen el encargo más importante de su existencia.

La presunta disminución de la gasolina al principio de la administración, se diluyó en cuestión de días, ahora los costos son más altos que nunca, en un solo fin de semana el combustóleo aumentó 80 centavos.

Esperamos más de esta administración, que la llamada Constitución Moral de traduzca en una revolución (pacífica) en todos los sentidos, necesitamos dar ese paso hacia un Estado fuerte en todos los aspectos.