DE NORTE A SUR: El mejor presidente que ha tenido México (Segunda Parte)

En lo que va de su administración, tres comunicadores fueron asesinados, eran Jesús Alejandro Márquez Jiménez, reportero de Orión Informativo, tuvo un atentado el primer día de toma de protesta del nuevo gobierno; Rafael Murúa Manríquez, de Radiokashana, asesinado el 20 de enero de 2019; y Samir Flores Soberanes, conductor de Radio Amiltzinko y líder opositor a la termoeléctrica de la Huexca, en Cuautla, Morelos, asesinado el 20 de febrero.

Por otra parte, hay preocupación en el tema energético pues el primer mandatario se comprometió a frenar la actividad conocida como Fracking, que se utiliza para obtener gas, pero a la fecha siguen vigentes 26 proyectos y esta administración presupuestó una inversión de 3 mil 351 millones de pesos a esta actividad.

Entre las buenas decisiones de esta administración está la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pero no fue igual con la termoeléctrica de Huexca.

Estos temas llevados a consultar a la nación, al igual que el Tren Maya, deben contar con un estudio que avale que no depredarán ecosistemas y que traerán un bien a la gente que habita cerca, y si resultan inviables AMLO tiene que aceptarlo, como hizo con el NAIM, de otra forma deja abierta la teoría de que es para beneficiar a empresarios o amigos. Su estrategia contra la corrupción está dejando sin fondos a actividades que parecían tener un buen fin, como el apoyo a las guarderías, a las mujeres que sufren violencia y a actividades culturales. El gobierno sostiene que es para evitar abusos y que por otra parte, la ayuda se entregará de manera directa, pero hay quienes afirman que de esta forma no funcionará. Lo cierto es que indagando en las evidencias que ni siquiera intentó ocultar el gobierno anterior, es indignante que muchos de estos apoyos nunca llegaron a los grupos vulnerados, solo en el caso de las estancias infantiles, resulta que el 70 por ciento eran irregulares. DESDE EL CENTRO El Senado de la República eligió a Yasmín Esquivel Mossa, como nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ocupará el lugar vacante que deja Margarita Luna Ramos, por lo que sólo se espera que rinda protesta ante el máximo tribunal del país, a pesar de las críticas que recibió por ser la esposa de José María Rioboó, asesor del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tras una segunda votación, luego de que no alcanzó la mayoría calificada en un primer intento, Esquivel Mossa logró obtener ahora 95 votos, con lo que dejó en el camino a las otras aspirantes, Celia Maya García y Loretta Ortiz… Con lo anterior, la habilidad negociadora de Ricardo Monreal se impuso de nuevo, pues luchó y debatió con la posición en contra de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI; además de la postura del senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza. El líder de la mayoría morenista defendió en tribuna, con argumentos, lo que el panista Damián Zepeda, atacó sin misericordia… En el sector agroalimentario se observó en enero una caída superior al 27 por ciento en el saldo comercial agroalimentario, en comparación con el mes homólogo del año pasado, al pasar de 649 millones de dólares a 472 millones de dólares. El hecho obedece a un incremento en la importación de alimentos como el maíz, grano que pasó de 190 millones de dólares a 241 millones de dólares en compras, es decir que se gastó 26.50 por ciento más; situación similar se registró con la compra de trigo, al pasar de 66 millones de pesos a 140 millones de pesos, lo que representó un aumento de 113.6 por ciento. Si buscamos culpables hay que señalar que es herencia de la errática política agropecuaria que se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto.