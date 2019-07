Cumple tus sueños fácilmente

Soñar no cuesta cuando aprendes a organizarte.

Hablando con amigos y conocidos, llegamos a temas en los que hablamos de nuestros sueños, un par de amigos quieren viajar a Japón, Itzeen siempre quiso viajar y ahora lo hace muchas veces al año, Alma quería su casa con alberca y su carro, Paco vivir en otro país, Yohanna quiso viajar a otro país y después regresar y comprar su casa, Filip viajar por el mundo, tener su carro y su casa, Mónica, una cafetería. Pero, ¿cómo podrían lograr más rápidamente sus sueños?

Vamos a poner un ejemplo suponiendo que quiero ir a Japón. Empecemos.

La firma Cifras y Conceptos señaló, que el 93% de encuestados tiene algún sueño que no han logrado hacer realidad y el 84% manifestó que si lo cumple o si se dedicará a hacer lo que en realidad le apasiona, podría aportar mucho más a la construcción de un mejor país.

Si deseas soñar con una casa, puedes empezar a checar tu presupuesto.

¿Qué?

Lo que hay en particular de ellos es que tienen bien planteadas sus metas. Me refiero a que no solamente digas que quieres viajar, la pregunta seguida sería ¿a dónde? o si quieres un carro, ¿cuál?, una casa, ¿dónde? Muchas veces cometemos el error de querer soñar y no aterrizarlo, entonces se queda en una idea, misma que muchas veces se muere.

¿Qué sueño tienes? Y al decir sueño me refiero a un objetivo o meta. Define qué es lo que quieres, casa, carro, negocio, viajar, un perro y una vez definido, escríbelo. Hazlo por favor, en una hoja que llevarás en tu cartera, todo el tiempo. Esto es para que siempre lo recuerdes. Retomando el ejemplo: Sueño con viajar a Japón, ¿a un tour o a una ciudad en específico?, entonces es: “Viajar a Tokio, Japón”.

Es súper importante empezar a escribirlo, de otra manera no podrás aterrizar tus sueños.

¿Cómo?

En esa misma hoja escribe cómo vas a lograrlo, es decir, qué cosas tienes que hacer para llegar a tu meta. Escribe al menos tres caminos para cumplir tu sueño. Por ejemplo, si quieres ir a Japón, puedes escribir:

Después de hacer el cómo, en cada una de las opciones escribe de qué manera lo planificarás y eso nos lleva al siguiente punto.

Kayak te ayuda a buscar los vuelos más baratos en el mundo.

¿Cuándo?

Muchas veces por esta pregunta que omitimos o nunca nos ha llegado a pasar por la cabeza, se destruyen los sueños. Es fácil tenerlo o preguntarse cómo lograrlo, pero la pregunta es: ¿cuándo piensas lograrlo? y aún más difícil es cuando lo escribes en la hoja. Sigamos el mismo ejemplo de viajar a Japón:

Empecemos indagando en app´s para buscar vuelos baratos y una de ellas es Kayak, es un agregador de tarifas y metabuscador de viajes online. He checado un viaje en marzo del siguiente año y el vuelo redondo por 15 días es de $15,559 MXN. Si planeamos viajes con un año de antelación te llevarás una gran sorpresa con vuelos súper baratos. Entonces podemos hacer nuestro plan para un año.

Define el qué, el cómo y el cuándo para poder llegar a tu meta de una manera organizada.

Aterrizando el sueño

Ahora que tenemos el sueño, el cómo lo vamos a hacer y el cuándo lo vamos a lograr, queda administrar nuestro dinero con respecto al tiempo. Es como cuando vamos a comprar un carro, nos dan mensualidades para finiquitar en determinado tiempo, entonces hacemos cuentas con nuestro dinero y demás entradas (trabajos extra, ahorros, frelance) y definimos el tiempo para el viaje (en este caso es en un año) y dividimos el costo total del vuelo en 12 mensualidades (el tiempo que va a transcurrir para comprar el boleto).

El reto está resuelto y definimos cuánto ahorrarás por mes, entonces dividimos $15,559.00 MXN entre 12 y nos da como resultado $1,296.58 MXN. Ahora que lo tenemos más desarrollado y palpable, es un dinero que si podemos ahorrar mensualmente para cumplir este sueño pero recuerda que pueden subir un poco los precios… aunque también falta la estancia, comidas y otros gastos que hablaremos en la siguiente columna.

Entonces, ¿cuál es tu sueño?