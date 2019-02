Cuentos cortos: La sombra de la libertad

Como el olor a pasto recién cortado así se respira la libertad, fresca, joven, viva…

Por momentos María llenaba los pulmones de aquella sensación que era la plenitud del momento perfecto y presente. Quería permanecer ahí, eternamente; caminaba lento, pero de pronto una sombra aparecía.

Sentía cómo avanzaba atrás de ella. Entonces empezaba a acelerar el paso y como una cascada los temores le invadían el cuerpo. La sombra le gritaba:

Y una avalancha en el corazón la hacía huir de casa.

No sabía bien quién la perseguía. Solo sabía que tenía que correr, pero quería correr a donde estaba aquel amor prohibido que dejó hace algunos años.

La sombra no la dejaba, corría en sentido contrario.

El dolor la atormentaba. Entre más se alejaba de un hombre -pese a todos los inconvenientes- era con quien quería estar.

La sombra empezó hablar…

“No María por ahí no, ese hombre no es para ti, no es lo que nadie espera de ti, ni siquiera tú, no es digno!”