Cuentos cortos: La Chica Yeyé.

Era una niña distinguida y bonita desde que nació en una cuna de privilegios; tenía todo lo que una princesa de buena sociedad podía desear: Una nana a su servicio, asistía a una escuela de monjas de las más prestigiadas de Monterrey.

La infancia la pasó entre juegos en la casita de madera que le regalaron un día los Reyes Magos y las muñecas mejor vestidas traídas de diversos lugares del mundo; algunas que ella misma eligió en sus visitas al extranjero y otras tantas que enviaban por mensajería de los sitios más destacados de moda y etiqueta del mundo.

Se acostumbró a los mimos y a las vacaciones por lo que la escuela y las obligaciones le gustaban poco. La nana se quejaba y la madre la castigaba, el peor de los castigos era ponerla a remendar y a coser ropa.

La chica Yeyé se resignaba a su castigo trataba de acabar pronto la tarea para volver a su vida relajada de risas y juego hasta que nuevamente volvía al cuarto de costura, aquel sitio fue el más visitado en su adolescencia de forma que hasta cariño le tomó.

La ruleta de la vida dio un fuerte giro en su juventud se enamoró del hombre equivocado que se la llevó lejos y le enseñó los vicios de la época, las fiestas, el alcohol y alguna que otra droga que se ponía de moda, vivió una cárcel de oro y creía que estaba desvalida, en casa nunca conoció la maldad, la deslealtad o la mentira.

Aquel hombre la encerraba por épocas en un rancho lejano y aislado para que no tuviera contacto con nadie y poder controlarla a su manera, sin embargo no fue suficiente, un día tomó valor, escapó a donde nadie sabía y lo que le salvó la vida fueron aquellos castigos de adolescencia, pudo instalar un taller de costura que no sólo le permitió vivir sino que llegó a ser uno de los sitios más prestigiados y prolíficos del lugar.

La chica Yeyé como todos la conocen hoy, guardó en sus recuerdos el gran amor y agradecimiento a su madre que hasta cuando la castigaba le regaló dones para vivir.