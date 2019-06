Cuentos cortos: El canario amarillo.

Sandra no sabía dónde despertó, empezó a oler flores sensuales que hacían más fácil respirar, abrió los ojos y frente a ella, un hombre que le decía "tranquila", “todo está bien”, “necesitas descansar”, “cierra los ojos”, le habló con la dulzura y el cariño que nunca había escuchado.

Ella obedeció, no tenía fuerzas para más, lo último que recordaba era que se desvaneció en la calle.

********

Andrés se dirigió hacia una chica que le esperaba y le preguntaba:

- “Quisiera algo que me consuele y me ayude a sobrellevar la soledad, sencillo, sin complicaciones y que no sea caro”.