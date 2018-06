Cuento corto: Sin destino

Caminas hacia el lugar de la cita, que sabes no es ningún destino, te lleva el empuje de tu deseo, te domina esa fuerza y lo sabes.

Tienes claro que últimamente no has podido ver más allá.

Vas viviendo sin camino.

Más bien es un punto a donde vas hoy sin ningún lugar, José Adrián se te ha metido en las ganas.

Te saluda como siempre.

- Hola bombón ¿a dónde hoy?

- A dónde quieras voy, pero necesito saber que me quieres.

- ¡Niña!, ese diálogo no va, yo ya no quiero a nadie, no te convengo, soy material de desperdicio, la vida ya se fue, sólo hay esto hoy.

Quieres pensar que lo que dice, no es lo que dice, que hay mejores interpretaciones que las que el oído registra, piensas que es su defensa, piensas que es el tiempo.

Piensas, pero en realidad no piensas, no razonas, sólo justificas para tener un motivo que no necesitas, para quedarte esa tarde, tan sólo esa tarde, la fuerza sexual que creías do­minar no te deja hoy ser la mujer que querías, pensante, digna, justa.

Continúas caminando pretendiendo bo­rrar la realidad de concreto en la que cami­nas para bordear y vivir en los sueños que tejes a solas.

Como siempre un par de horas en los mismos sitios, donde él hace su rito de amor y tú desvaneces y entregas el alma entera, el universo desaparece en el momento de la fusión eterna.

Él se despide como siempre.

- Te busco.

Sus adioses son un golpe de frente, pero tú sigues pensando, pensando, no, más bien inventando, das la vuelta y le dices

- Hasta siempre.

Sabes que quizás esta sí sea la última vez, pero caminas abrazada del recuerdo, tratando de encontrar un destino.