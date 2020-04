Cuentan por ahí: Honor a quien honor merece

María se levantó a las seis, cansada porque el horario de verano le robó una hora de sueño. Se bañó concienzudamente, el jabón recorrió todas las partes de su cuerpo y se talló con pasión.

Se puso el uniforme que había desinfectado y lavado en la noche, desayunó cafecito con globitos y preparó su emparedado para el trabajo. Al salir su mamá la bendijo y se quedó mirándola desde la puerta hasta después que la perdió de vista, no era para menos, su corazón estaba angustiado.

Caminó cuatro cuadras en que niños y jóvenes la insultaron y le exigieron que busque otro camino; temía que le aventaran cloro, una piedra o un huevo, como le ha pasado a otros compañeros.

En el lugar esperaba sentada una mujer, que al verla se levantó y se encaminó a la siguiente parada. María miró su reloj ignorando el despecho, faltaba una hora para entrar a trabajar, siempre llega 15 minutos antes, es muy profesional.

Vacío, pasó de largo el primer camión, no le dio parada.

Estaba sola, los que se acercaban se esfumaban al ver su uniforme. Tres camiones y dos combis pasaron de largo y no le quedó otra que pedir un Uber que le cobró 70 pesos al O´Horán.

“Mi sueldo se me irá en Uber. ¿Por qué me hacen esto?, si me arriesgo para cuidar su salud”.