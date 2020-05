Cuentan por ahí: Enarbolemos la libertad de prensa

El pasado 3 de mayo se celebró el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, fecha que de acuerdo a la UNESCO nos permite evaluar la libertad de expresión y de información a nivel mundial, entre otras cosas. Además, es una ocasión ideal para dilucidar sobre la confrontación entre el presidente y los periodistas y medios de comunicación.

Reconozco la labor de mis compañeros periodistas e informadores.

La mayoría laboramos en condiciones difíciles y precarias, con censuras desde el interior de los medios de comunicación y/o por elementos o agentes externos. No sorprende entonces que la ONU califique a México como un país no libre en materia de libertad de expresión.

El periodista William Casanova reveló otra censura en una columna publicada en LA VERDAD YUCATÁN: el poder del sobre, el dinero que se recibe bajo el agua para hablar bien o mal de un tema, institución o persona, según la instrucción del que paga.

A esto sumo el poder de la publicidad a los medios, que en su mayoría viene de los gobiernos y que inhibe contenidos contrarios a la línea editorial oficial gubernamental.

Como periodistas e informadores no nos libramos de otra censura, la objetividad: El entrevistado declara lo que le conviene y como periodistas escribimos lo que para nosotros o nuestro medio es importante; incluso, solo recabamos datos acordes a nuestra verdad.

La información es subjetiva.

¿Entonces, dónde queda la libertad de expresión? Esto nos lleva a plantear la demanda de la sociedad: más que objetividad, a un periodista se le debe exigir honestidad. AMLO tiene un “modito” de referirse y atacar a sus enemigos, el cual critico ya que debe buscar la unidad a pesar de las agresiones.

Incendió la relación con la prensa al decir: “No hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo, porque eso es muy difícil, la objetividad es algo muy relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso…No generalizo, pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo”.

Señala que no hay en México un periodismo profesional, pero pide no generalizar.

Su modo de hablar no lo ayuda, pero informa sus actividades todos los días, lo que no se había visto, y los periodistas acreditados tienen acceso.

Muchos compañeros recalcan que el periodismo es crítico por naturaleza y que toda su vida han sido críticos al sistema. Aplaudo y leo con entusiasmo aquellos que con argumentos nos muestran los errores y aciertos del sistema, aquellos que critican con la misma vara a los gobiernos anteriores y el actual, y a los municipales, estatales y federal sin importar ideologías.

Pero hay otros que escudándose en la crítica solo atacan al presidente, ya sea por sentimientos propios, porque la publicidad oficial ha disminuido o porque ha suprimido los sobres. No son justos, callan los abusos en sus estados o los del pasado, buscan dividir al país y piden unidad en su lugar de origen, todo de acuerdo a sus ideologías o los sobres.

La crítica no es mala, su abuso sí; los periodistas tenemos el derecho de libertad de expresión y la obligación de ser justos, pero hasta los más “respetados” incumplen la norma e incluso manipulan la información, ese es el real problema, no son éticos, y a ellos se refiere AMLO.

Como sociedad requerimos libertad de prensa y una información ética, no manipulada. Los medios y periodistas tenemos nuestras censuras personales o de los medios, pero eso no nos impide ser honestos, no manipular la información o publicar falsedades.

Ante la subjetividad, como sociedad debemos buscar una información balanceada, leer varios periódicos e investigar lo que leemos. No es fácil, y lo digo por experiencia: compartí información manipulada sin verificar, por ser oportuna.

Como periodistas tenemos un estigma: el cuarto poder, usémoslo para informar con veracidad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Seamos honestos, no publiquemos información falsa o manipulada, seamos críticos con el sistema, sea federal, estatal o municipal y sin importar ideologías, para cumplir lo que dice Jesús: “El que de vosotros esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

Para eso somos críticos, para tirar la primera piedra, pero enarbolemos la libertad de prensa siendo justos, honestos.

lucasierramartinez@gmail.com