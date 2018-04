¿Cuándo saber aceptar el “NO”?

Hola que tal amigos lectores, antemano quiero agradecerles por su preferencia el día de hoy les traigo un tema que aveces es algo complejo de entender, ¿Cuándo saber aceptar el “NO”? en una conquista, esta pregunta es algo complejo, hemos vista las películas que en ocasiones nos demuestran que tienes luchar por la persona que amas hasta el infinito, pero, seamos sinceros la realidad es muy distinta a la ficción, no siempre es bueno estar detrás de alguien que desde un principio te dijo que “No”, lo más sano es tomar la mejor decisión y decir “gracias” y que vaya bien.

Pero como aceptar el “No”, es simple solo piensa que así como tú deseas estar con esa persona, del otro lado igual pasa lo mismo, la otra persona igual quiera estar con un individuo más, ese que no eres tú, es difícil pero digerible.

En ocasiones es algo complicado ser rechazado, más si trabajas con esa persona o estas en constante contacto con ella, pero aquí el secreto que me ha funcionado, trata de ocupar tu mente en cosas que te ayuden a no pensar en esa persona: trabajo, amigos, deporte o algún hobby. Verás que no solamente te ayudara a olvidarte de ella, también te servirá para mejorar en tu día a día, y amigos aquí la mejor parte si comienzas a realizar otras actividades como las que ya te mencione, en el camino puede ser que encuentres a tu verdadera compañía.

Increíble pero cierto, suena fácil pero no lo es pero aún así trata de hacerlo, en la vida del amor, es complicado terminar como amigos, cuando alguien nos dice que “No”, pero te invito a que lo intentes y te darás cuenta lo mágico y grandioso que puede ser, y aquí les va un regalo de mi parte, en ocasiones de esa amistad puede surgir algo, a lo mejor esa persona no te conocía del todo, pero al ver tu madurez en aceptar las cosas como debe de ser como un caballero, una pequeña esperanza se puede prender.

Estimados lectores, les deseó el mayor de los éxitos, agradezco infinitamente su apoyo y sobre todo sus consejos para mejorar en estos temas, recuerden en el mundo del amor nada está escrito, aún así debemos de aprender a tomar las mejores decisiones, saber en que momento decir “gracias y hasta aquí me retiro”, ¡animo!, recuerda que en este mundo, todos tenemos un corazón que no está esperando en un punto de la vida, algunos ya lo encontraron o creen haberlo encontrado, lo importante es disfrutar y aprender cada paso de la vida.

Te dejo uno de los mejores ejemplos: