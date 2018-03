Crónicas de un amor que nunca se fue

“Si mi equipo está bien, yo lo estoy” Esas fueron las palabras de un aficionado santista que dijo cuando platicábamos sobre Santos Laguna llegando a liderar la tabla de posiciones de la Liga Mx.

Quizá para muchos, esta pueda ser una postura un poco extremista y apuesto que los odiosos del balompié dirán que nadie debe o debería darle tanta importancia a un equipo de futbol y mucho menos basar su felicidad en estadísticas y resultados. Con firmeza puedo decirles que cada quien vive y ve la vida como puede, algunos creemos fielmente que el futbol es una metáfora de la vida.

Regresando a la historia del aficionado quisiera, para empezar dejar de llamarlo “aficionado” y es que no es cualquier tipo de aficionado. Él es de los verdaderos, de los que están en buenas, malas y peores junto a su equipo, de los que lo llevan hasta en la piel y aman sus colores desde la cuna.

Debo reconocer que no sé lo que significa amar y seguir a un equipo desde pequeño, recopilar anécdotas y ser instruido por tus padres quienes te heredaron esa pasión y es que en realidad no me tocó vivir eso. En cambio, mi querido aficionado más aficionado de Santos me contagió e inundó de todo lo que representa y conlleva esa pasión. Así aprendí que la vida es como el futbol o el futbol como la vida. Él nació y creció junto al equipo de sus amores, aunque más tarde llegó a tierras caribeñas continuó con su pasión guerrera y pese a la distancia su amor intacto ahí siguió. Recuerdo que hace menos de tres años, lo veía cantando un himno a santos que nombraba al Estadio Corona quizá eso es algo que muchos hacen pero él lo hacía con singular pasión y con tanto sentimiento y felicidad que ¡bueno! yo apostaba que él era la persona más feliz del mundo cuando coreaba esa canción. Pasaron los años y algunas circunstancias de la vida desafortunadamente lo llevaron a cambiar su manera de ser, tuvo altas, bajas y peores como cuando santos estaba de último y sumando de a uno y sin conocer la victoria.

Esta semana la vida le permitirá regresar a su lugar de origen y es muy probable que vuelva a cantar la del “Estadio Corona”, cerca de su familia, comiendo los platillos que tanto extraña, con sus amigos y amigas de antaño y para el domingo seguro estará en las butacas verdes de aquel estadio apoyando, animando y alentando a su equipo y cuando eso pase la felicidad inundará su corazón y volverá a ser aquel joven feliz de quién yo me enamoré”.