Creativos prácticos: “Cuando las redes dictaron las tendencias”

Me encuentro fuera de Mérida, trabajando unos días desde la Ciudad de México y les confieso que estoy sorprendido: la capital ya es prácticamente digital. Las distancias, el tráfico, la inseguridad, los negocios e interacciones han modificado el estilo de vida capitalino, ya que para todo hay una aplicación o red social.

Es impresionante como ha dado un giro todo: antes uno hacía una aplicación o una red social intentando ganarse el gusto del mercado y era casi como jugar en un casino: o ganas o pierdes todo.

Hoy todos los productos, servicios, aplicaciones, redes sociales y hasta la misma publicidad, ya no son casualidades: son fruto de sendas investigaciones de mercado las cuales detectan micro segmentos y crean lo que sea que las personas necesiten –o el santo grial de la de la época digital—podrían necesitar.

Yucatán tampoco es ajeno a este fenómeno y un ejemplo de esto podría ser la forma en que se presentan los contenidos en medios de comunicación: ¿Se ha fijado usted en cómo se ha transformado –algunos dirían deformado—el periodismo? Son contenidos breves, sensacionalistas y llenos de anzuelos para intentar que el usuario se enganche, lea las notas o vea los videos.

Otro ejemplo son las promociones --o los productos y servicios-- en el sector comercio. Me ha tocado ver cómo cuando el líder (o a veces un competidor más pequeño) pública algo que tiene alta interacción, en horas muchos negocios están buscando lanzar algo similar o hacerlo suyo: ¿Por qué? Porque la gente hoy dicta mercado y la tendencia se mueve hacia dónde va la gente. ¿Por qué cree que todo mundo está luchando para hacerse más verde, más amigo de las mascotas, más abierto?.

Seguramente se estará preguntando… ¿No ha sido así siempre? La respuesta es no. Antes, la publicidad y la mercadotecnia dictaban un estilo de vida de acuerdo con los atributos que los creadores querían darle: hoy la gente elige cómo consume, qué y cómo lo hace. Obviamente hay productos o servicios que por su mercado meta o su precio dictan su mercado, pero la mayoría de las empresas hoy tiene un amplio rango de mercado que las obliga a escuchar. Sin embargo, aún hay muchas empresas que se rehúsan a escuchar. Sofismas como el marketing digital y el comercio son difíciles, caros, una moda, aquí no lo necesitamos, etc., abundan en las empresas y muchos han acortado distancias.

Sin embargo, Yucatán está tomando algunas decisiones que a mi parecer son equivocadas en materia de tendencias. ¿Conoce usted Amazon? ¿Mercado Libre? ¿Dónde compró su último boleto de avión, pidió comida a domicilio o reservó un hotel? Ahora pregúntese: ¿Cuántas casas y terrenos en Mérida se están transformando en plazas comerciales, llenas de locales vacíos? ¿Cuántos empresarios del sector turismo o gastronomía conocerán sus calificaciones en Trip Advisor, Google o Yelp? ¿Sabía usted que en Estados Unidos el 25% de los centros comerciales están abandonados?

Yucatán tiene que mirar hacia el comercio electrónico. Es la tendencia de las tendencias y debe prepararse para un mercado global, donde el internet le pone competencia no sólo en su ciudad, sino en el resto del país y el mundo. Yucatán debe leer el plan de vuelo y tomar lo que otras ciudades del mundo están haciendo: su mercado es el mundo y deben prepararse para ello.

El país está por atravesar un cisma y muchas empresas van a tener que mirar hacia afuera para poder sobrevivir. Yo le pregunto: ¿Qué será más difícil? ¿Una sucursal física en cada país o una sucursal en internet? Hay que reflexionar.

[email protected]