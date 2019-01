Creativos Prácticos: Mitos del Comercio Electrónico

En los últimos días, he recibido muchas preguntas de personas que quieren conocer diferentes datos sobre el comercio electrónico en México así que decidí escribir sobre ello.



Mito #1: Sólo “los ricos” compran en línea. Sorpréndase con lo siguiente: de acuerdo con la Asociación de Internet.MX, los usuarios que más compran por internet son los de nivel socioeconómico medio bajo (36%) seguidos de aquellos que pertenecen a nivel medio alto (33%), seguidos de aquellos en el nivel bajo (16%) y finalmente aquellos que pertenecen al nivel alto (15%).



Mito #2: Los adultos jóvenes son los únicos que compran por internet. Un 76% de los usuarios que compra en línea tiene entre 18 y 44 años y viven principalmente en el Centro Sur, Noroeste y Oeste el del país.



El 54% de los hombres que compraron algún servicio o producto en línea en los últimos tres meses, se encuentran en el rango de 25 a 44 años. De la misma manera, 4 de cada 10 mujeres que compraron algún servicio o producto en los últimos tres

meses se encuentran en el segmento de 25 a 34 años.



Mito #3: La gente sólo compra en Amazon. Falso. Lo que más compra la gente en línea hoy en día es: transporte por solicitud (Uber, Cabify o similares), servicios digitales de streaming (Netflix, Spotify), boletos para eventos (cine teatro conciertos), descargas digitales, viajes, ropa, calzado, comida rápida, alojamientos, libros, súper, etc.



Lo anterior significa que:

- En promedio, los usuarios en México compran cada mes algún producto en línea.

- 1 de cada 10 usuarios solicita transporte en línea diariamente.

- Un tercio de los compradores solicita comida rápida cada semana.

- En México, $6,230 MX es el gasto trimestral promedio (excluyendo viajes), $300 MX menos que en 2017.

- Viajes se mantiene como la categoría en que más se gasta dinero, $8,114 MX promedio trimestral, casi$1,000 más que en 2017.

- El gasto promedio trimestral de las compras en línea de super llegó a $6,300 MX en este 2018.



Mito #4: La gente no tiene tarjetas de crédito para comprar en línea.



Es común pensar que por la desigualdad económica, la mayoría de los mexicanos no cuenta una tarjeta de débito y mucho menos con una tarjeta de crédito, pero este pensamiento es incorrecto.



Las tarjetas de crédito y débito son las preferidas por el 65% de los mexicanos que compran en línea mientras que los monederos electrónicos han aumentado al 33% en preferencias.



Mito #5: El mexicano sólo compra en línea a compañías de USA. Verdadero y Falso. 72% de los mexicanos han comprado algo en línea a una compañía de USA, pero de igual forma 38% lo han hecho a alguna asiática, 16% a una Europea y 4% a una Latinoamericana (sin contar México).





Mito #6: A los mexicanos nos da miedo comprar en línea. Todo lo contrario. Casi 7 de cada 10 usuarios tienen guardados sus datos personales en alguna plataforma de comercio electrónico y 57% tiene almacenados sus datos de tarjeta de crédito en sus páginas de preferencia. Sólo el 33% de los compradores no tiene guardada información para compras en línea (por motivos de seguridad).



¿Qué hago? Como puede observar el comercio electrónico es un fenómeno arrasador y si su empresa no lo está aprovechando, su empresa está perdiendo una oportunidad. Es cierto que en el Sureste el comercio electrónico aún no es la panacea, pero cuando lo sea… ¿Su empresa estará lista?