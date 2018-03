Corran, porque AMLO sí será presidente

AMLO

“ El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, Winston Churchill, político británico.



Ahí está la última encuesta publicada por el diario La Verdad, Andrés Manuel López Obrador es el favorito, muy atrás quedaron Ricardo Anaya y José Antonio Meade, así como el resto de los aspirantes.

Y cuando todo esto se refleje en las elecciones de 2018, el escenario político nacional no sufrirá grandes cambios… bueno sí, algunos perderán sus privilegios y entonces se convertirán en acérrimos detractores del jefe del Ejecutivo. Porque así son ellos, convenencieros, parásitos y capaces de vender a su progenitora por un billete.



PRI, PAN, PRD, PVEM, anexas y conexas tiene miedo a perder sus privilegios, no podrán perder el prestigio porque ese ya no lo tienen . Saben que de ganar, AMLO, ellos perderán. Porque decepcionan, se exhiben como lo que son, grupos de oportunistas a los que sólo les interesa obtener canonjías del poder.



Y para detener la carrera de López Obrador, están dispuestos a hacer lo que sea, todo con tal de obtener más de lo mismo, temen quedarse sin su dosis de poder, esa que los tiene corrompidos hasta la médula.



No tienen moral, están borrachos de poder y dinero, su adicción les ha llevado a mezclarse, a trillarse, a sostener relaciones enfermizas. Manipulan cada vez que pueden el discurso del tabasqueño, y buscan entre sus palabras, entre su familia, entre sus posesiones algo que sirva para desprestigiar, pero como no lo encuentran no temen en inventarlo.



Que si dijo “pirrurris” o “blancos”, que si es racista, que ¿de qué vive? sin mirar lo que sus propias huestes tricolores, verdes, azul, amarilla, hacen todos los días, aprobando leyes enemigas del país bajo la pretendida premisa de la seguridad interna.



Es un acto digno de la peor esquizofrenia escuchar y ver al líder del PRI, Enrique Ochoa, desgarrarselas vestiduras ante los medios. Que si el Peje se registró un 12 de diciembre. Y si es así ¿qué? Acaso no Fox le besó la mano al Papa. O Enrique Peña Nieto y su familia putativa, delante del Papa Francisco…¿o ahí no cuenta?