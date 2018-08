Corea del Norte: papel mojado

El dictador norcoreano, Kim Jong-un vendió como un éxito reivindicativo de su atroz régimen el encuentro que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, el 12 de junio pasado, en Singapur.

No sé por qué razón pero parece que hablo de una fecha ya muy muy lejana como si hubiesen pasado muchas lunas y varios calendarios deshojados; quizá sea porque más allá de la temporalidad que tanto fascinaba a escritores como León Tolstoi este año va­mos demasiado bombardeados por noticias relacionadas con Corea del Norte, Siria, Irán, Palestina con Gaza y Cisjordania atenazadas por Israel y primordialmente porque la figura de Donald Trump no da tregua ni siquiera en vacaciones.

¡Anúdenle los dedos! ¡Y ciérrenle la boca! Desde la Casa Blanca cada día salen una retahíla de tuits que marcarán la agenda internacional del día que casi siempre inicia con la frase favorita del pelirrubio: “China es muy mala con Estados Unidos”; como acon­tece igualmente con “la UE que es muy mala con Estados Unidos” y prácticamente todo en lo que la Unión Americana está en desventaja con el resto del mundo es “muy malo”.

Con Corea del Norte la escalada verbal no es por estar en desventaja co­mercial sino por tener un rival atómico con cohetes con ojivas nucleares capaces de llegar a territorio americano. De acuerdo con el Council on Foreign Relations se estima que Pyongyang tiene desarrolladas de 10 a 20 poderosas armas nucleares, al menos en 2017 realizó sendas pruebas, un total de 23 cohe­tes de todos los tamaños fueron lanzados y explosionados.

De su peligrosidad, el Center for Strate­gic and International Studies, desmenuza el alcance nuclear de Corea del Norte: misiles de corto alcance de 625 millas capaces de tras­pasar la Península de Corea; misiles de medio alcance más de 625 millas y hasta 1 mil 864 millas que además de caer en Japón podrían alcanzar hasta Guam; misiles de rango in­termedio más de 1 mil 864 millas hasta 3 mil 417 millas que pueden llegar perfectamente a Alaska y los intercontinentales de más de 3 mil 417 millas listos para alcanzar Washing­ton, Honolulu y Los Ángeles.

No es desde luego una negociación sencilla, buscar un cauce pacífico en el que primeramente Jong-un (así de receloso como es) acepte un tratado para frenar la carrera armamentista nuclear y encima, desmante­larla. Y sobre todo hacerlo a cambio de nada. ¿Qué quiere Jong-un? Que no le derroquen, que Estados Unidos con sus aparatos de Inteligencia no le pongan una trampa… un atentado.