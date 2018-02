Corazones vemos, caras no sabemos…

Saliendo del cine veo a lo lejos diez globos de helio en forma de corazón sostenidos por un pequeño hombrecito que apenas se alcanza a notar detrás de un gran oso de peluche y la clásica docena de flores. ¡Claro! Se me olvidaba que hoy es 14 de febrero y no debí salir de mi casa.

El día de San Valentín, una celebración cortesía europea, que se ha vuelto una de las más relevantes en México, -Kantar TNS informó que 9 de cada 10 mexicanos festejarán este día, ya sea con o sin pareja, y al menos 8 de cada 10 gastarán en regalos-.

Es común que el ser humano quiera manifestar su amor o aprecio con algo tangible, algo que represente cuánto significa la otra persona. Aunque nada se compara con las grandes experiencias que has compartido con tus amigos o tu ser amado, parece ser que los más jóvenes son los que le dan mucha importancia a esta fecha: los mexicanos de 16 a 19 años son los más bondadosos. -Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (CANACOPE-CDMX), reportó que este sector es el que más regalos compra en San Valentin, seguido por los de 20 a 25 años-.

¿Cuántos años tendrá este chico? Yo creo que sigue en prepa pero, ¿cuánto habrá gastado? ¿De dónde sacó el dinero para tanto regalo? Neta no es envidia, es pregunta.

Al menos el 20% de la población piensa, al igual que yo, que estas fechas son aprovechadas por las empresas para generar ganancias, promoviendo el consumo y los gastos innecesarios. Por el contrario, el 73% opina que es un día para promover los valores del amor y la amistad, pero veamos las cifras:

Un mexicano promedio gastará hasta mil 339 pesos y de acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), las ventas de este día dejarán una derrama económica del 2.9% más que 2017, es decir 20 mil 849 millones de pesos.

La ocupación hotelera incrementa entre un 18% a 20% y los restaurantes registran aumentos de 3.5% en afluencia, mientras que las empresas como florerías, dulcerías, chocolaterías, perfumerías, entre otras relacionadas podrán ver hasta el 35% de sus ventas incrementadas, nada mal para los dueños, ¿no?

Pero no me tachen de Grinch, también tengo mi corazoncito y la verdad es que me quedé un rato más de chismosa dando vueltas por las “islas” de la plaza haciendo tiempo, no podía quedarme con la duda de quién sería la chica afortunada que se llevaría el enorme oso de peluche a su casa. A lo lejos escuché un grito… No sabía si era de sorpresa o de espanto pero me di la vuelta de inmediato y vi a otro hombrecito tapándose el rostro, ahora fui yo la sorprendida… en fin. ¡Feliz día del amor y la amistad, mi gente!