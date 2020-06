Contracolumna: Marcelo ebrard y la izquierda ficticia (Parte II)

Días antes de la renuncia de Cárdenas, estalló el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto.

En noviembre de 2014 en el portal Aristegui Noticias apareció la información del libro sobre la opulenta propiedad de la familia presidencial, que de manera concertada se hizo público con otros medios mexicanos (la revista Proceso y el periódico La Jornada) y con medios internacionales anglo (The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian y The Economist).

Meses antes, Obrador había obtenido del INE (9 de julio de 2014) el registro de Morena. Al tabasqueño le ganó la ambición, quería ser el dueño de su propio partido.

Cárdenas lo tomó como una traición.

Y Porfirio Muñoz Ledo volvió a traicionar a Cárdenas, como lo hizo en el 2000 al renunciar su candidatura presidencial por el PARM para sumarse a la campaña de Fox quien luego de su triunfo lo nombró coordinador de la comisión de estudios para la reforma del Estado.

Con el surgimiento de Morena un partido que nació con una declaración de principios confusa y sin declararse de izquierda sino nacionalista Obrador preparó una campaña a la que se fueron sumando lo mismo miembros conspicuos del yunque, que personajes de la ultraderecha, expriistas, excomunistas, evangelistas, ladrones y hasta asesinos.

De todo, como en botica.

Un partido salchicha, con todos los desperdicios de la política.

Marcelo tenía razón.

A la izquierda se la llevó la chingada y con Obrador no hubo proyecto de país. Cuando Obrador obtuvo su triunfo presento un mamotreto de proyecto con 50 puntos de austeridad y anticorrupción.

La Cuarta Transformación era un simple enunciado.

Ahora ya no se habla de Transformación, se habla de “revolución”.

Si se trata de una “revolución”, suena más a un auto-golpe de Estado.

Las revoluciones las hacen los pueblos, desde el poder se construyen tiranías.

Ahora Obrador declara a su gobierno como de “izquierda”.

La izquierda ahora son Ebrard, Monreal, Noroña, Yeidckol, Padierna, Bejarano, Sheinbaum, Mario Delgado, Bartlett, Ackerman, Sanjuana, Salgado Macedonio, Barbosa.

El año pasado se cumplió el centenario del desaparecido Partido Comunista Mexicano, y nadie lo recordó.

Simplemente porque la izquierda no existe.

La misma izquierda abandonó el leninismo. Recuerdo los enconados debates del XIX Congreso del PCM en 1981, cuando el partido optó por seguir los lineamientos del eurocomunismo, dejando atrás la línea pro-soviética.

La izquierda mexicana sucumbió con el nacimiento del PRD.

De hecho, el Frente Democrático Nacional la devoró.

A partir de la década de los sesenta la izquierda comenzó su transformación hasta llegar a su desaparición.

En 1960 en el XIII Congreso del PCM se postuló la “revolución democrática de liberación nacional”, luego en 1967 en el XV Congreso se postulaba la “revolución democrática, popular y antiimperialista”; en 1973, el XVI Congreso y en 1977 el XVIII Congreso la referencia era la “revolución democrática y socialista”.

Al finalizar la década, el PCM priorizaba la lucha democrática, abjuraba de la “dictadura del proletariado” y el “internacionalismo proletario”, afirmaba su independencia con respecto del movimiento comunista internacional, encabezado por el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), y adoptaba una política de alianzas que buscaba sumar a las clases medias, los grupos emergentes, los jóvenes y las mujeres.

No, Marcelo no se refería a nada de eso, cuando él dijo que a la izquierda se la había llevado la chingada y que no existía un proyecto de país, se refería seguramente al regreso del PRI y a pensar que el triunfo de Obrador seguiría siendo una utopía.

Se equivocó.

Llegó Obrador al poder sin un proyecto de país y sin un partido de izquierda. Pero eso sí, al país se lo está llevando la chingada.