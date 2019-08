Conjeturas: Peña Nieto sabía lo que Robles hacía: es su cómplice

El reportero Pedro Villa y Caña (El Universal: 16/VIII/19) logró una entrevista que ha puesto contra las cuerdas a Enrique Peña Nieto en la corrupción de la que fuera su empleada Rosario Robles Berlanga, a la que puso en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante seis años; y a la que, además, encubrió tan cínicamente que a eso se refirió cuando públicamente le lanzó el piropo de: “no te preocupes, Rosario”. Y así ella supuso que era intocable, porque en ese entonces Peña y los priistas creyeron que uno de ellos ganaría las elecciones de 2018, que arrasadoramente les arrebató Andrés Manuel López Obrador; creyendo –otra vez– que éste no escarbaría para encontrar la podredumbre. Y, ahora, ella está encarcelada como presunta responsable de un desfalco millonario, ¡más de 5 mil millones de pesos!, que ejecutaron sus subordinados. Es un asunto penal sustentado con base, sobre todo, en las auditorías, no del lópezobradorismo, sino del propio peñismo.

II. Ese reportero entrevistó a Juan Manuel Portal, quien fuera titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien no solamente puso al tanto de los desfalcos a la propia Robles, sino también a Peña Nieto, y que los dos tomaron a la ligera. Es una entrevista que no tiene desperdicio. Y pone a Peña como un encubridor, y su complicidad es suficiente para sentarlo en el banquillo de los acusados. Al respecto hizo mal López Obrador en exculparlo, al haber expresado: “la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no tiene información ni hay indicios de la presunta responsabilidad de Enrique Peña Nieto en la triangulación de fondos por los que se ha procesado a Rosario Robles” (La Jornada: 15/VIII/19), como escribieron en su nota Enrique Méndez y Néstor Jiménez. Porque habría que indiciarlo también si se sigue investigando, pues para defenderse la misma Rosario Robles confirma que Peña estuvo al tanto de todo y, de manera intencional, nada hizo; es decir, ni siquiera hizo una llamada de atención administrativa.

III. En la llamada “estafa maestra” hubo varios implicados, y la jefa de esa pandilla fue Robles. Pero, como presidente de la República, Peña es corresponsable, le hayan o no compartido parte de lo robado. No debe ser el mexiquense-gigoló puesto al margen del proceso judicial, ya que estuvo enterado por la Auditoría Superior de la Federación de esos desvíos y todavía se permitió encubrir a la funcionaria, en un acto de impunidad que lo hace cómplice del hurto al patrimonio nacional. Las declaraciones del exauditor, en donde dice que le advirtió a Rosario y puso al tanto de ello a Peña Nieto, demuestran que el expresidente del nefasto sexenio 2012-2018, es hasta más corrupto que la Robles y debe ser presentado ante el Ministerio Público Federal, con cargos semejantes y hasta más graves, porque supo a tiempo de esa corrupción y se abstuvo de tomar acciones para corregirla… ¿Pactó con AMLO no ser tocado? Pero es muy claro que dejarlo escapar con toda impunidad puede revertírsele al actual presidencialismo.