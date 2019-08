Conjeturas: Excelente fallo del TEPJF a favor de AMLO

Álvaro Cepeda Neri: Colaborador de La Verdad

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en sus términos nos lo ha informado Fabiola Martínez (La Jornada: 15/VIII/19), cuya resolución ha sido muy tardía, al estilo de justicia a la mexicana para dictar las duras sanciones contra los que promovieron la filmación políticamente agresiva contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, al exhibir en carteles y demás medios de difusión como publicidad difamatoria la serie cinematográfica titulada: Populismo en América Latina, que se ocupaba, centralmente, en la campaña electoral del ahora presidente de la República, con la mira de descalificarlo; y, entre otros calificativos despectivos, llamarlo “redentor furioso”. Como publicidad se difundió en autobuses, celulares, promocionales por televisión y la radio, entrevistas y cintillos audiovisuales, con el objetivo de atacar agresiva y violentamente al candidato de centro-izquierda.

II. Así que con dos votos en contra y tres a favor, los magistrados concluyeron acertadamente en la sentencia que esa publicidad rebasaba la libertad de expresión de un grupo empresarial que abusó de ese derecho, para convertirlo en publicidad perniciosa que, además, contrató espacios en radio y televisión con otros medios de difusión masiva que financiaron empresarios y otros, con fines electorales, para desprestigiar a un candidato; buscando desacreditar a López Obrador y que a la postre les resultó contra los promoventes, ya que la mayoría ciudadana voto arrasadoramente por AMLO, en lo que se llama “salir el tiro por la culata”. La resolución es merecedora de aplauso y bienvenida, ya que con ella se sienta un precedente para, en principio, disuadir de llevar a cabo ese tipo fascistoide de ataques y que nada tienen que ver con la crítica. La mayoría que los magistrados concluyeron en que la difusión del documental no contribuía a la competencia democrática y, en cambio, vulneraba gravemente a la competencia política-electoral.

III. Así que este fallo ha sentado las bases para que las disputas electorales sean llevadas en los términos que la legalidad indica y sin los ataques de vileza que fueron utilizados en dicha serie; y que se usaron no contra el populismo como tal, sino para tratar de perjudicar, en plena campaña, a un candidato. No fue una propaganda destinada a cuestionar, sino para crear entre los ciudadanos la animadversión necesaria que lograra restar votos a su objetivo, con base en una publicidad con fines que fueron destinados a denostar a un partido. Los quejosos fueron el partido Morena, por ser el objetivo principal de ese ataque, y el PAN, porque alegó que beneficiaba al PRI. Lo que fundamentó la decisión mayoritaria del Tribunal Electoral y que éste concluyera la perversidad con la que actuaron sus promotores. Lo importante es que no se debe volver a permitir esa clase de propaganda –si es que así se puede llamar semejante ataque–, porque envenena toda competencia. Competencia que ha de librarse en condiciones de racionalidad, con críticas y argumentos, más no con difamaciones sin ética democrática.