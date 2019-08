Conjeturas: Durazo y la carabina de Ambrosio, sonorense millonario

¿Qué tiene que ver que Alfonso Durazo Montaño sea millonario con su mal desempeño en la gelatinosa dizque Secretaría de Seguridad, provocador del serio conflicto entre la Policía Federal y sus enredos con la Guardia Nacional, los soldados y los marinos? Es que Durazo, que aprendió a vocalizar como si fuera únicamente locutor, tiene sus guardaespaldas que paga con su capital de socio-dueño –con su familia– de gaseras en Sonora; latifundios y otros intereses con los que tiene asegurada la gubernatura de esa entidad o para una de sus pupilas: Lily Téllez o Ana Guevara: Pero él, sobre todo, tiene echado el ojo a ese cargo para realizar su ambición autoritaria, mientras, por su prematura calvicie, ni se despeina ante sus constantes salidas públicas para justificar su incapacidad en un cargo al que fue impuesto, ahora sí, por una mano visible del lópezobradorismo; por lo que AMLO lo defiende a capa espada, ya que el nacido en el municipio de Bavispe (1954): ex priísta-salinista; ex panista con Fox), ahora es morenista.

II.- Es Durazo el detonador del complicado problema con la Policía Federal y no ha sabido resolverlo, ya que es un individuo soberbio. Es un prepotente que, realmente, es el problema que se resolvería quitándolo del cargo, pues es un funcionario notoriamente incompetente. Se lo recomendaron al tabasqueño y éste lo aceptó; pero es como “la carabina de Ambrosio”: inútil. Por esto es que no ha podido con la responsabilidad. Y la violencia, enraizada en lo que dejaron Calderón y Peña, ha ido en aumento manteniendo a todos los mexicanos en tan desesperada situación entre la vida y la muerte, que demandan su renuncia y sustituirlo por un Consejo que, con representantes en las 32 entidades, coordinen lo que Durazo no ha podido ni podrá solucionar. Es muy claro que ha fracasado en afrontar las responsabilidades que devienen del cargo y debe ser remitido como presidente de Morena en el estado de Sonora, para que los sonorenses lo conozcan como lo que es: el Ambrosio de la carabina.

III.- Ha mostrado el bavichense que no tiene ni una astilla, mucho menos madera de político para lo que tiene que resolver; y queda bastante claro que ha llegado a su nivel de incompetencia. Es él quien ha enredado el conflicto policiaco, queriendo manejarlo a lo priísta y por más “explicaciones” que ha dado, no logró negociarlo con experiencia política, pues carece de ella. Es torpe y hace alarde de capacidades que nunca ha tenido (burócrata en el PRI de Salinas a Colosio y en el PAN con el foxismo). Seguir manteniéndolo en el cargo generará más inseguridad en todo el país y ya no se puede seguir culpando al pasado inmediato, con todo y que Durazo haya caído en la trampa que le tendió Calderón para que éste entre en un nuevo protagonismo, ya que es tal la ingenuidad de Durazo que le creó otro problema al lópezobradorismo. Los mexicanos queremos seguridad y Durazo Montaño representa la nueva y sangrienta inseguridad. Por lo que debe inmediatamente ser echado el Ambrosio del nuevo régimen que se atasca en los inútiles como Durazo.