Conjeturas: Con todo respeto la prensa es democracia señor presidente

I. Tomé lo principal del título de esta nota, de la columna de opinión del periodista Teodoro León Gross, publicada en el periódico El País, el 28 de diciembre del año pasado, que lleva por acertado título: Prensa es democracia, Sr. Presidente.

Me pareció que viene como anillo al dedo para hacerle algunas precisiones al C. presidente de los Estados Unidos Mexicanos (y no simplemente: “Gobierno de México”, como ha bautizado al país la propaganda del experiodista Jenaro Villamil, quien maneja muy a la manera de Joseph Goebbels la cadena de radios públicas.

Y es que el señor Andrés Manuel López Obrador ha seguido atacando y despreciando a los medios de comunicación –sobre todo a la prensa escrita–, que insisten en cumplir con su derecho y obligación; es decir, con su función de informar verazmente.

Y cuando las acciones y omisiones de los gobernantes lo ameriten, con base en ella ejercer la crítica por medio de sus periodistas de opinión.

II. Es evidente que esa campaña lópezobradorista cuenta con el aval de la Suprema Corte y el Partido Acción Nacional, como lo muestran las informaciones al respecto (La Jornada: 21 y 29/XII/19).

Y que se trata de poner en marcha con la mira de reducir las libertades constitucionales, ya que una prensa como parte de la democracia es incómoda para quienes como funcionarios manejan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, como federación y como núcleo federal.

Sin lugar a dudas que lo anterior lleva la oscura finalidad de no ser criticados tras la información que proporcionan, obviamente como versión oficial.

Y, sobre todo, tras las ruedas de prensa en Palacio Nacional, donde muchos son los que entran de madrugada y pocos son los seleccionados –de antemano– para realizar las preguntas; pues más que cuestionar, se debe cuidar que las respuestas sean a modo que no molesten al C. Presidente.

III. Dice Teodoro León Gross, en su columna citada: “Es básico aceptar que la rueda de prensa no es una expresión del poder, sino todo lo contrario, una expresión de los límites del poder”.

Cita a un expresidente español que hasta llevaba escritas las respuestas, de la manera tan arreglada que estaba la ronda de preguntas.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Con López Obrador sucede que al lanzar su frase: “con todo respeto”, se permite monopolizar las diarias conferencias matutinas, conocidas coloquialmente como “mañaneras”; así como eludir las preguntas que no quiere contestar.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

En su primer año contabilizó la celebración de no menos de 350 de esas ruedas de prensa, seguramente para mostrar y lucir su poder de “convocatoria”; pues a ellas asisten los reporteros de la radio, televisión y prensa escrita, por aquello de no perder alguna exclusiva para el medio de comunicación en el cual se desempeñan.