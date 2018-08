Conexión viral: Tips de seguridad para tus redes sociales

Muchas veces, parecería que los artículos que hay allá afuera sobre seguridad en redes sociales están hechos para asustarte. La gente mayor (y algunos jóvenes) viven con la paranoia de que “alguien les va a hacer algo” por tener fotos con su perro en Facebook o subir una foto de lo que comieron en un restaurante.

No vamos a negar que aquello que subes a internet es sujeto a escrutinio de todos (propios y extraños) pero hay maneras de evitar que esto se convierta en algo más y que puedas aprovechar todos los beneficios de “estar en línea” al menor riesgo. Además, los tips que te proponemos son más fáciles que conseguir que un avestruz jale una carreta:

Tip #1: La contraseña.

Parecerá gastado, pero una contraseña incorrecta es la primera causa de inseguridad en redes sociales. Me ha tocado ver que la contraseña de la gente es: “contraseña”. Sugerencias: Creen una alfanumérica y traten de cambiarla al menos una vez al año. Eviten que su contraseña tenga información de ustedes que pueda ser de dominio público: Fecha de nacimiento, lugar, nombre de tus padres…

Tip # 2: Los álbumes de fotos.

¿Sabías que cuando subes una foto a Facebook no siempre es privada o “sólo para tus amigos”? Así es. Horrorícense. Sus fotos en bikini pueden estar girando por ahí. Hay dos maneras de evitar que las fotos se hagan públicas y es importante que se hagan las dos para asegurarnos de que así sucede.

La primera tiene que ver con los ajustes de privacidad de la cuenta. Esos se encuentran en la parte superior derecha de la página, pinchando en la flecha hacia abajo y pinchando en configuración. De ahí uno debe de revisar cada una de las opciones que aparecen a la izquierda (general, seguridad, privacidad, biografía y etiquetado) y asegurarse de que todo está configurado para que sea visible sólo a los amigos.

La segunda manera de proteger la privacidad en tus fotos es directamente en los álbumes. Lo que tienes que hacer es entrar a tus fotografías y verás que tus álbumes tienen un ícono en la parte inferior derecha. Lo que tienes que hacer es seleccionar la opción “amigos” como se ve en el siguiente ejemplo:

Tip # 3.

¿Conoces quiénes son todos tus amigos? Normalmente la gente no acepta como amigo a personas que no conoce (pero pasa más de lo que crees). Sin embargo, muchas veces aceptamos en Facebook a gente que puede ser un riesgo potencial:

Gente “del trabajo”: Muchos de nosotros pasamos más de la mitad del día trabajando y es normal que conozcamos gente. Sugerencia: No acepten a nadie a menos de que quieran darle entrada a su vida personal. No saben lo incómodo que es ir caminando por la oficina y que Jiménez, el operador del montacargas, nos diga: “¡Hey! ¡Qué vida te das! ¿Y tu mujer bien, eh?” o “¡Lic. Martínez! ¡Qué morena! ¿Disfrutaste del fin en Cancún eh?” O peor aún… no te dicen nada. Sólo saben algo de ti que probablemente no quieres que sepa en un ambiente laboral.

Gente fugaz: Gente que conoces en un congreso/convención/evento, interactúan y te agrega a Facebook sabiendo que jamás los vas a volver a ver. Tú lo aceptas “al calor del evento” y luego te olvidas de que lo/la tienes. ¿Realmente conoces a esta gente como para tenerlos en tu círculo íntimo?

Ex-amigos, ex-compañeros, ex-es en general: Hay que tener mucho cuidado con tener gente que aunque conocimos ya no nos llevemos ya que si no te llevas con ellos es por algo. Recuerda frecuentar siempre las redes de tus amigos para revisar que siguen siendo ellos y deseas seguir siendo su amigo digital.

Estos fueron algunos tips de seguridad para tus redes sociales, te sugiero usarlos para así lograr asegurarlas lo más posible y minimizar al máximo los riesgos.

